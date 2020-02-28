2020-02-28T23:37:09+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом произошло жуткое ДТП: пятеро погибших

В аварии выжил только один человек
Лев ИСТОМИН
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В ДТП погибли пять человек. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской областиВ ДТП погибли пять человек. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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В пятницу, 28 февраля, в 23:15, на восьмом километре дороги, соединяющей поселки Глубокое и Бобровский под Екатеринбургом « лоб в лоб» столкнулись иномарка «Форд Фокус» и отечественная легковушка ВАЗ-2112.

В результате аварии погибли пять человек, еще один мужчина в тяжелом состоянии доставлен в Горбольницу №36 в Екатеринбурге. Это водитель иномарки.

Тела доставали из машины с помощью специнструмента. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Тела доставали из машины с помощью специнструмента. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В ВАЗе в момент аварии находились четыре мужчины и одна женщина. Их личности сейчас устанавливаются.

На место аварии работают полиция и спасатели, которые доставали тела погибших из салона искореженного авто с помощью специнструментов. Пожарные в это время промывали проезжую часть, чтобы не допустить возгорания разлившегося топлива. Также на место ДТП выезжал начальник УГИБДД по региону Алексей Кисляков.

Автомобиль выбросило с трассы. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Автомобиль выбросило с трассы. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Движение транспорта на этом участке дороги частично ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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