2020-02-27T14:50:16+03:00
Происшествия

Калашников, револьвер и пистолет-пулемет: на Урале спецназ ФСБ задержал вооруженную банду

Нескольких преступников накрыли в кафе [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Также силовики накрыли подпольную мастерскую, в которой модернизировали оружие с помощью специального оборудования. Фото: пресс-служба ФСБ РоссииТакже силовики накрыли подпольную мастерскую, в которой модернизировали оружие с помощью специального оборудования. Фото: пресс-служба ФСБ России
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В Свердловской области прошла спецоперация ФСБ по задержанию банды, занимающейся незаконным оборотом оружия. В арсенале подозреваемых были пистолеты, автомат, десятки комплектующих и более 250 патронов разного калибра.

На кадрах оперативной съемки видно, что бандитов задерживали в кафе, автомобиле и квартире.

ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность организованной группы, причастной к незаконному обороту оружия.Видео: ФСБ по Свердловской области

- В результате проведенных по местам их проживания и работы оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято 17 единиц огнестрельного оружия: автомат «АК-74», пистолет - пулемет CZ-25, 15 пистолетов и револьвер («ПМ», «ТТ», «Наган»), а также основные части и комплектующие оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), а также приспособление для бесшумной стрельбы, - сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Кроме того силовики накрыли подпольную мастерскую, в которой модернизировали оружие с помощью специального оборудования. Следственным подразделением УФСБ по региону возбуждены уголовные дела по статье 222 УК России («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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