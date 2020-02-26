«Жизнь лучше стала с ней»: уральцы признались в любви мусорке и посвятили ей стихи
В Свердловской области прошли выборы на лучшую контейнерную площадку. Первое место заняла мусорка в Богдановиче – сотрудники УК даже сняли в честь нее клип, где в стихах признались ей в любви.
Публикуем полную расшифровку их произведения:
В наш город Богданович переменам прийти недавно было суждено,
Контейнерной площадке современной, что служит для сбора ТКО.
Стоят евроконтейнеры отличные, бетон здесь в основании залит,
Все выглядит опрятно, симпатично, нам важен аккуратный внешний вид.
Всем нормам соответствует площадка, жизнь лучше стала с ней.
Ведь больше стало с ней порядка, стараются на благо всех людей.
За счет бюджета, жителей активных, площадку эту удалось создать.
Пусть больше изменений позитивных в работе получается внедрять.
В Свердловской области выбрали лучшую мусорку.Видео: пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза»
- Оценивали объекты по нескольким критериям: удобство использования жителями, соответствие территории всем саннормам и правилам, чистое, исправное оборудование, а также бетонное или асфальтобетонное основание на площадке, - рассказали в ЕМУП «Спецавтобаза».
Дополнительно оценивали презентации, наличие графика вывоза ТКО и другой полезной информации. Второе место в конкурсе на лучшую мусорку заняла площадка из Екатеринбурга по адресу Московская, 198, а третье – на Сони Морозовой, 190.
Фото: ЕМУП "Спецавтобаза"
- Мы рады, что конкурс дал возможность проявить участникам свои творческие способности, это говорит о неравнодушном отношении к своей работе, - рассказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.
Всего на территории Свердловской области находится больше 30 тысяч контейнерных площадок, из них больше 10 тысяч – в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU