2020-02-26T12:12:10+03:00
Общество

«Жизнь лучше стала с ней»: уральцы признались в любви мусорке и посвятили ей стихи

В Свердловской области прошли выборы на лучшую контейнерную площадку
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Свердловской области прошли выборы на лучшую контейнерную площадку. Первое место заняла мусорка в Богдановиче – сотрудники УК даже сняли в честь нее клип, где в стихах признались ей в любви.

Публикуем полную расшифровку их произведения:

В наш город Богданович переменам прийти недавно было суждено,

Контейнерной площадке современной, что служит для сбора ТКО.

Стоят евроконтейнеры отличные, бетон здесь в основании залит,

Все выглядит опрятно, симпатично, нам важен аккуратный внешний вид.

Всем нормам соответствует площадка, жизнь лучше стала с ней.

Ведь больше стало с ней порядка, стараются на благо всех людей.

За счет бюджета, жителей активных, площадку эту удалось создать.

Пусть больше изменений позитивных в работе получается внедрять.

В Свердловской области выбрали лучшую мусорку.Видео: пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза»

- Оценивали объекты по нескольким критериям: удобство использования жителями, соответствие территории всем саннормам и правилам, чистое, исправное оборудование, а также бетонное или асфальтобетонное основание на площадке, - рассказали в ЕМУП «Спецавтобаза».

Дополнительно оценивали презентации, наличие графика вывоза ТКО и другой полезной информации. Второе место в конкурсе на лучшую мусорку заняла площадка из Екатеринбурга по адресу Московская, 198, а третье – на Сони Морозовой, 190.

Фото: ЕМУП "Спецавтобаза"

Фото: ЕМУП "Спецавтобаза"

- Мы рады, что конкурс дал возможность проявить участникам свои творческие способности, это говорит о неравнодушном отношении к своей работе, - рассказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Всего на территории Свердловской области находится больше 30 тысяч контейнерных площадок, из них больше 10 тысяч – в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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