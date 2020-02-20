2020-02-20T12:31:13+03:00
Общество

5 тысяч баянистов в Екатеринбурге установят рекорд по одновременному исполнению фронтовых песен

Для этого в столицу Урала съедутся музыканты со всей страны
Данил СВЕЧКОВ
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Участников ждут со своим инструментом.Участников ждут со своим инструментом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ПЕРВЫЙ РЕКОРД РОССИИ НА БАЯНЕ

9 мая в этом году для Екатеринбурга будет особенным. Не только потому, что это 75-летняя годовщина Победы, но и из-за размаха празднования. Так, столица Урала попытается поставить рекорд – пять тысяч гармонистов одновременно сыграют два произведения военных лет – «День победы» и «Свердловский вальс». Местом для установления рекорда станет территория стадиона Екатеринбург-Арены.

- Баян, аккордеон и гармонь это три фронтовых инструмента, поэтому играть участники будут на них, - отмечает Илья Марков, начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга. - Мы запустили сайт «музыкапобеды.рф», на котором сегодня собираем заявки на участие от всех желающих. Причем мы приглашаем не только профессиональных музыкантов. Если кто-то не знает песен, на сайте есть партитура. Времени до 9 мая достаточно. Есть время выучить.

Организаторы уверяют, что лишь двумя песнями дело не ограничится. Но зачет в Книгу рекордов России будет ставиться именно по «Дню победы» и «Свердловскому вальсу». Ранее подобные рекорды в нашей стране ставили только с духовыми инструментами и хоровым пением. Петь, кстати в Екатеринбурге на стадионе тоже будут.

Гармонисты из 40 городов страны уже пообещали приехать в Екатеринбург, чтобы поставить рекорд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гармонисты из 40 городов страны уже пообещали приехать в Екатеринбург, чтобы поставить рекорд.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы поддерживаем инициативу, поэтому от нас будет выступать хор ветеранов из 800 человек, - рассказывает Федор Ледерер, председатель совета ветеранов Екатеринбурга.

В установлении рекорда, кстати, смогут поучаствовать гармонисты не только из Екатеринбурга и Свердловской области, но и из других уголков России.

- Ждем всех, кто играет на гармони в нашей стране. Пусть будут и аккордеонисты, и учащиеся детских музыкальных школ, и артисты ансамблей, - говорит Елена Зверева, член Бюро Центрального комитета Российского Союза Молодежи. - Уже 40 городов откликнулись. Это и север нашего региона – Североуральск, Краснотурьинск, например – и такие города, как Калининград и Санкт-Петербург.

ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» ЗАВЕРШИТСЯ НА ЕКАТЕРИНБУРГ-АРЕНЕ

Также на стадионе пройдет общегородское караоке с участием знаменитости всероссийского уровня. Правда, имя исполнителя в мэрии пока держат в тайне. Чтобы добавить мероприятию масштабности его также объединят с акцией «Бессмертный полк», в которой, согласно ожиданиям городской администрации, в этом году примут участие порядка 200 тысяч человек.

- Акция «Бессмертный» полк никогда не имела какого-то знакового завершения, чтобы можно было сказать, что шествие окончено, - отмечает Илья Марков. - Шествие продолжалось до пересечения улиц Московская – Ленина, где уже происходила концертная программа перед Дворцом молодежи. Понятно, что всех участников «Бессмертного полка», а это больше 100 тысяч человек, она вместить не могла. Поэтому кто-то расходился, кто-то останавливался в сквере. И мы посчитали, что логично было бы продолжить шествие до центрального стадиона. Его ворота будут открыты.

Участие приглашают принять не только профессиональных гармонистов, но и любителей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Участие приглашают принять не только профессиональных гармонистов, но и любителей.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На территории вокруг стадиона будут работать концертные площадки и точки общественного питания, в которых обещают накормить солдатской кашей. Там же разместится выставка военной техники времен Великой Отечественной войны.

- Рассчитываем, что часть аудитории «Бессмертного полка» станут зрителями того, как будет установлен рекорд, - говорит Марков. - Может быть, кто-то и участником станет, ведь многие люди приходят на акцию с музыкальными инструментами.

Для тех, кто придет с баяном предусмотрят отдельный вход на стадион. Пока городские власти еще решают, как именно это будет организовано. Ведь главная сложность – сделать так, чтобы участники не перепутали 5 тысяч чехлов от музыкальных инструментов, когда начнут расходиться. На выходе все музыканты, помогавшие установить рекорд, получат некий значок и сертификат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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