2020-02-20T15:22:23+03:00
Дом. Семья

Спасает собачек ценой жизни: житель Екатеринбурга вернулся в Китай ради домашних питомцев, несмотря на коронавирус

Пока вернуться в Россию хозяин Лемона и Афины не может и гуляет по пустым улицам Чанчжоу
Олег ГАЛИМОВ
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Ян не бросил собак и вернулся в Китай. Фото: скриншот видео BazaЯн не бросил собак и вернулся в Китай. Фото: скриншот видео Baza
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На что только не готовы любящие хозяева ради своих питомцев, а порой и эпидемия коронавируса не помеха. Так решил житель Екатеринбурга Ян, который вернулся в родной Чанчжоу, чтобы спасти собак Лемона и Афину. По данным Baza, мужчина вернулся на родину в конце января, но еще не скоро сможет вернуться с пушистиками в Россию – сделать необходимые справки для домашних животных сейчас в Китае не просто.

Пока что Ян просто берет своих двух друзей и гуляет по пустым улицам.

Житель России вернулся в заражённый Китай, чтобы забрать своих собак.Видео: BAZA

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ИСТОЧНИК KP.RU

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