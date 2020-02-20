Спасает собачек ценой жизни: житель Екатеринбурга вернулся в Китай ради домашних питомцев, несмотря на коронавирус
На что только не готовы любящие хозяева ради своих питомцев, а порой и эпидемия коронавируса не помеха. Так решил житель Екатеринбурга Ян, который вернулся в родной Чанчжоу, чтобы спасти собак Лемона и Афину. По данным Baza, мужчина вернулся на родину в конце января, но еще не скоро сможет вернуться с пушистиками в Россию – сделать необходимые справки для домашних животных сейчас в Китае не просто.
Пока что Ян просто берет своих двух друзей и гуляет по пустым улицам.
Житель России вернулся в заражённый Китай, чтобы забрать своих собак.Видео: BAZA
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ИСТОЧНИК KP.RU