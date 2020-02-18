«Меня "заказал" тесть»: жителя Екатеринбурга избили и вывезли в лес

«Привет, классная песня» - с этого сообщения в «Аське» началась история любви Теймура и Мадины (все имена героев публикации изменены - Прим. Ред.). Парню тогда было 19 лет, девушке –15. Уже через два года влюбленные поженились. Но семейное счастье длилось не долго… После очередной ссоры Теймур ушел из семьи. А сейчас парень живет в страхе за свою жизнь. Чтобы вернуть «беглеца», бывший тесть, по словам молодого человека, нанял отморозков, которые сначала сожгли ему машину, а потом и вовсе избили до полусмерти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761258" frameborder="0"></iframe> Екатеринбуржца похитили у собственного дома и вывезли в лес.Видео: предоставленно героем публикации

НАПИСАЛА В ИНТЕРНЕТЕ

Все началось в 2010 году. Как-то вечером Теймуру в сообщениях по «Аське» (популярный в то время мессенджер ICQ) пришло сообщение: «Привет, классная песня. Кстати, меня зовут Мадина». На фото с аватарки на Теймура смотрела красивая черноглазая брюнетка.

- Я тогда занимался музыкой. Писал песни под ником Az' Clan. Мадина услышала одну из них в Интернете, и ей понравился мой голос, - вспоминает Теймур. – Найти меня было несложно - у нас была «Вконтакте» группа. Она написала мне, и мы начали переписываться. Тогда еще была жива «Аська», и мы общались в ней.

В поисках любви (ft. MARiNKA) 00:00 00:00

Мадина, как и Теймур, по национальности азербайджанка. Оказалось, что у ребят много общих знакомых. Уже через несколько дней Теймур позвал Мадину на свидание. А через три месяца пара начала встречаться.

К тому времени Теймур окончил Уральский Государственный университет путей сообщения, получив специальность инженера по ремонту подвижного состава.- В 2012 году мои родители пошли просить руки у ее отца. И он согласился, - продолжает Теймур. – Буквально через полгода у нас была помолвка, как сейчас помню – это было 1 октября. А еще через полгода мы сыграли свадьбу.

- После свадьбы все было нормально. Да, были какие-то бытовые мелочи, но в какой семье их нет, - пожимает плечами молодой человек.

СОЖГЛИ AUDI ЗА ДВА МИЛЛИОНА

А с 2016-ого бытовые мелочи переросли в серьезные конфликты. Теймур тогда уже работал на железной дороге. Мадина нянчилась дома с малышом – сыну исполнился годик. Но у влюбленных были конфликты. Во время одной ссор, Теймур собрал вещи и ушел из дома. - Ее родственники звонили мне, моим родителям. Говорили, что я должен вернуться в семью. В итоге я поддался на эти уговоры, и мы снова начали жить вместе, - объясняет Теймур.

Audi не подлежала восстановлению. Фото: предоставлены героем публикации

- Ее отец считает, что для него это постыдно, - вздыхает Теймур. – Причем я ему лично показывал переписки, видео, фотографии, но во всем винили меня. Ее отец считает, что если я вернусь обратно (к Мадине), то вся эта постыдность останется на мне, а не на нем. Чтобы потом не говорили, что проблема была в его дочери.Но перемирие длилось не долго. В марте 2019 года ссоры между супругами возобновились. На этот раз парень твердо решил развестись. Но родные девушки не хотели его отпускать.

А в марте 2019 раздался первый звонок.

- Звонил брат бывшей супруги. Он сказал: «Если ты с ней разойдешься, то мы тебе не дадим спокойно жить в этом городе», - вспоминает Теймур.

Спустя неделю после этих разговоров неизвестные сожгли припаркованный на стоянке автомобиль Audi A6, на котором ездил Теймур. Найти поджигателей полиция не смогла. Ущерб составил 2,2 миллиона рублей.

Машина находилась на охраняемой парковке, но это не спасло от поджога. Фото: предоставлены героем публикации

ИЗБИЛИ И ВЫВЕЗЛИ НА МАШИНЕ В ЛЕС- Начальник полиции номер 10, который занимался проверкой поджога, хороший знакомый моего тестя. Думаю, поэтому все это удалось замять, - считает Теймур. – В течение 2019 года тесть часто звонил с угрозами моему отцу, говорил: «Я твоему сыну отрежу голову, его мать будет смотреть на него и лить слезы».

А уже зимой 2020 года, со слов Теймура, угрозы превратились в действия. 21 января парень возвращался с работы домой. На часах было около 21:00 вечера. Теймур, подходя к дому, заметил припаркованную у его подъезда тонированную отечественную легковушку. Из нее вышел мужчина, подошел к Теймуру и окликнул его по имени. Молодому человеку предложили сесть в машину, но тот отказался.

- Последовал удар в лицо, я упал. Потом подбежал второй и начал запинывать. Они подтащили меня к машине, там подключился третий, и меня запихнули в автомобиль. В машине я увидел четвертого парня. До этого я встречал его на свадьбах, у меня с ним много общих знакомых и мы с ним частенько пересекались, - вспоминает Теймур.

Как только парня запихнули в машину, водитель дал по газам. Куда они ехали Теймур не видел. Когда же его выпустили, оказалось, что кругом лес.

- Меня снова начали бить. Исключительно по голове и по лицу. Сломали мне челюсть, - продолжает Теймур. – Все это дело они снимали на телефон и периодически кому-то звонили… Говорили мне, что им приказано меня убить. А потом меня снова затолкнули в машину и повезли.

После "похода" в лес у Теймура оказалась сломана челюсть. Фото: предоставлены героем публикации

По дороге ему вновь угрожали. Например, Теймуру сказали, что сломают на его теле все кости, чтобы он мучился. Куда его везут Теймур не понимал до последней минуты. А когда его в очередной раз вытащили из машины, парень увидел знакомый Lexus. Из автомобиля вышел тесть Теймура - Халид Газизов.

- Он сказал, что хотел меня убить, но передумал, так как не хочет, чтобы его внук рос без отца, - вспоминает молодой человек.

Мужчина успел украдкой сфотографировать окровавленную одежду. Фото: предоставлены героем публикации

Избитого Теймура отвезли в квартиру его тестя. Там его заставили помыться и переодеться. В ванной Теймур успел украдкой сделать несколько кадров. Тесть хотел, чтобы он отсиделся дома, не привлекая внимание людей избитым видом. Но Теймуру все-таки удалось уговорить родственника отпустить его.

СВОИ ЛЮДИ В ПОЛИЦИИ?

- Тесть мне сразу сказал, чтобы я не обращался в полицию, говорил, что там у него есть свои люди и ему ничего не будет, а люди, которые на меня напали, якобы были из другого региона и их все равно не смогут найти, - вспоминает Теймур.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761257" frameborder="0"></iframe> Екатеринбуржец рассказывает, как его «заказал» собственный зять.Алексей БУЛАТОВ

Но мужчина все-таки решил обратиться к силовикам. Сначала он написал заявление в отдел по борьбе с организованной преступностью регионального полицейского главка. Оттуда его заявление перенаправили по территориальному принципу – в отдел полиции номер 10 на улицу Кишиневскую. Именно этот отдел занимался проверкой, когда у мужчины сожгли Audi. По словам пострадавшего, за месяц полицейские с ним не связывались и ни разу не вызывали для дачи показаний. Тогда он решил обратиться в следственный отдел СКР по Железнодорожному району.

- Мне показалось, что Следственный комитет серьезно взялся за это дело. Когда к ним пришло мое заявление, то мне оттуда сразу позвонили и вызвали. Следователь при мне позвонил в медучреждение и записал меня на судмедэкспертизу, снял у меня все копии документов с операции (по восстановлению челюсти. Ред.), - отмечает Теймур.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «КП» рассказали, что отдел полиции номер 10 проводит проверку. В пресс-службе регионального Следственного комитета ограничились тем же ответом.

«ОН НА МЕНЯ НАГОВАРИВАЕТ»

Мы связались с Халидом Газизовым. В разговоре с «КП» он назвал все обвинения со стороны бывшего зятя клеветой.

- Он на меня наговаривает. Никаких конфликтов у меня с ним не было. Ему 30 лет, а мне 50. Какие могут быть конфликты? - удивляется мужчина. - Я не вмешивался в их жизнь. Когда они только поженились, я купил им квартиру, машину. Но я никогда не пытался насильно вернуть своего бывшего зятя в семью.

Теймур говорит, что через неделю после его избиения ему написала бывшая жена. Она выразила сочувствие, но мужчина не верит в то, что эти слова были искренние.

По словам Теймура, ему не дают видеться с сыном, который сейчас живет с Мадиной.

Но отец девушки это опровергает.

- О чем он говорит? Хочет увидеть сына, пусть приезжает, - возмущается Халид Газизов. - Никто не ставил ему никаких запретов.