Как регоператоры прибираются на Урале: итоги 2019 года

В январе 2019 года на Урале, как и по всей стране, стартовала экологическая реформа, которую в народе прозвали «мусорной». Главное изменение для людей – повышение платы за сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. На собранные деньги региону пообещали новые контейнеры, заводы по переработке мусора и мусороперегрузочные станции.

Сначала жители Свердловской области неохотно платили по новым тарифам – не понимали, за что с них берут большие суммы, причем поголовно, а не поквартирно, как это было раньше. Но к концу года собираемость платежей существенно подросла – люди увидели реальные изменения.

Область перед началом реформы поделили на три зоны, за каждую из них несет ответственность региональный оператор: Северную зону обслуживает компания «Рифей», Западную – ТБО «Экосервис», а самую большую - Восточную», куда входит и Екатеринбург, ЕМУП «Спецавтобаза».

«Комсомолка» запросила у каждой из трех компаний цифры, чтобы наглядно представить читателям итоги реформы за 2019 год.

Нелегальные свалки есть почти у каждого населенного пунктаФото: Алексей БУЛАТОВ

ПЛАТЯТ ИСПРАВНО

Главный показатель для регоператоров – собираемость платежей, которая к концу года по всей области существенно подросла. В Западной зоне процент собираемости с юридических лиц составил 72%, с физических лиц – 71%; в Восточной зоне – 71% с юридических лиц, 76% - с физических лиц; в Северной зоне – суммарное значение по показателю – 90%.

Все три регоператора в Свердловской области активно ликвидировали несанкционированные свалки, которых по региону накопилось огромное множество. Не секрет, что жители небольших населенных пунктов привыкли сваливать мусор в лесополосе на окраине деревни. Задача компаний – не только убрать свалки, но и не допустить новых на их месте. Для этого здесь ставят предупредительные аншлаги, но главная мера профилактики - установка полноценных контейнерных площадок в населенных пунктах, чтобы люди могли выбрасывать мусор легально.

По итогам года, в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле убрали 214 нелегальных свалки, в Западной число ликвидированных свалок оператор назвать затруднился, обозначив объем вывезенного мусора с них – 25 912,59 кубических метров, а в Восточной зоне за год стало меньше на 678 точек, из которых 415 – в Екатеринбурге.

Все три зоны пополнились большим количеством установленных контейнеров: 7600 в Северной зоне, 4179 в Западной зоне, в Восточной зоне заменили 8316 старых металлических контейнеров на пластиковые.

Таблица: Лев Истомин

ЖАЛОБ СТАЛО МЕНЬШЕ

В первые месяцы 2019 года жители Свердловской области атаковали региональных операторов многочисленными жалобами и вопросами. Дело в том, что часто счета выставляли людям, которые давно не проживали по указанным адресам. К лету эту проблему удалось сгладить, и теперь число обращений значительно снизилось.

В Западной зоне большая часть обращений связана с вопросами перерасчета в случае, когда потребитель имеет в собственности несколько объектов. В Северной зоне вопросы связаны с плановыми заявками на вывоз мусора, а также с графиками и начислениями. Есть здесь вопросы и по содержанию контейнерных площадок.

- Такие обращения направляют в группу контроля качества. Проверяем каждый сигнал. В среднем в месяц региональный оператор отвечает примерно на две тысячи звонков, - рассказывают в пресс-службе компании «Рифей».

В Восточной зоне региональный оператор за год обработал больше 80 тысяч звонков.

- Самыми популярными темами для обращений стали консультации по работе регионального оператора и уточнения по оплате, - уточняют в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».