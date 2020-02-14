2020-02-14T13:15:15+03:00
Экономика

Абоненты МТС получат подарки от «Биглиона», «ДоДо Пиццы» и BlackStar Burger

300 рублей на услуги «Биглион» и другие предложения можно найти в приложении «Мой МТС»
Поделиться:
В Екатеринбурге в рамках акции доступны десятки салонов красоты, ресторанов и кафе, развлечения для детей и взрослых, занятия фитнесом и путешествияВ Екатеринбурге в рамках акции доступны десятки салонов красоты, ресторанов и кафе, развлечения для детей и взрослых, занятия фитнесом и путешествия
Изменить размер текста:

Абоненты МТС, пользователи крупнейшего агрегатора скидок «Биглион», в рамках большой акции МТС «Подарки каждую неделю» получают дополнительную скидку в размере 300 рублей на любые услуги «Биглион», кроме товарной категории. Акция действует до 15 марта.

Для того, чтобы получить подарок, абоненту нужно зайти в приложение «Мой МТС», раздел «Выгода» или в приложение и «МТС Cashback» в раздел «Подарки», найти акцию и получить промокод от «Биглиона».

После этого на сайте «Биглион» абонент выбирает желаемую услугу, вводит в соответствующем поле промокод при оформлении заказа, и получает дополнительную скидку в размере 300 рублей к покупке.

В Екатеринбурге в рамках этой акции доступны десятки салонов красоты, ресторанов и кафе, развлечения для детей и взрослых, занятия фитнесом и путешествия. Промокод действует ровно 1 неделю - с 00:00 понедельника до 23:59 воскресенья. Каждый понедельник вы можете найти новый промокод.

Вместе с «Биглион» в акции принимают участие «ДоДо Пицца» и BlackStar Burger. Каждую неделю всем участникам акции доступен один подарок от каждого партнера.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Самая современная школа Нижнего Тагила Свердловской области готова к открытию вместе с цифровыми сервисами от «Ростелекома»
В новой школе оборудованы шесть компьютерных классов, в которых ученики смогут заниматься и получать учебную информацию на скорости 100 Мбит/с
Новости 24
Свердловская область резко пополнилась мигрантами
МегаФон открывает доступ к облачным играм
В выходные Урал накроет смог
Новый транспортный сервис для грузовладельцев разработала Свердловская магистраль
Прокуратура подключилась к ситуации с мужчиной, который уполз по снегу из больницы Каменска-Уральского
Цыганский поселок на ВИЗе подготовили к застройке, изменив статус земли
Виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге пожаловался на бессонницу в СИЗО
В мэрии придумали, как очистить улицы Екатеринбурга от тесных маршруток
На Урале спустя 19 лет раскрыли жестокое убийство, совершенное подростками
Екатеринбург готовится к подарку в честь 75-летия Великой Победы
Жители Свердловской области держат в банках 771 миллиард рублей
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Первоуральский завод, где после взрыва погиб рабочий, выплатит компенсацию его семье