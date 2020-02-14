На Урале следователи проверят больницу, чья "скорая" якобы выкинула пациента

В Интернете появилось видео, как в Каменске-Уральском вечером 12 февраля по заснеженной территории Городской больницы ползет мужчина.

Чуть позднее канал "Life shot" написал о том, что до этого его якобы возили на "скорой" по нескольким больницам. Пациента нигде не приняли и в итоге врачи "скорой" вынуждены были высадить его из автомобиля.

- Следственным отделом по городу Каменск-Уральский организована доследственная проверка по сообщению о ненадлежащем обращении медработников с пациентом,- говорят в СУ СКР по СВердловской области. - Будем высянть насколько своевременно, полно и качественно мужчине была оказана медицинская помощь.

Сейчас следователи опрашивают сотрудников «скорой помощи», приёмного покоя больницы и очевидцев. В самой больнице проходит совещание по данному вопросу, поэтому ответить на вопросы "Комсомолки" в медучреждении пообещали позднее.