2020-02-14T10:47:18+03:00
Происшествия

На Урале следователи проверят больницу, чья "скорая" якобы выкинула пациента

Следователи выяснят, как оказывали пациенту медицинскую помощь [ВИДЕО]
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Фото: Комсомольская правдаФото: Комсомольская правда
Изменить размер текста:

В Интернете появилось видео, как в Каменске-Уральском вечером 12 февраля по заснеженной территории Городской больницы ползет мужчина.

Чуть позднее канал "Life shot" написал о том, что до этого его якобы возили на "скорой" по нескольким больницам. Пациента нигде не приняли и в итоге врачи "скорой" вынуждены были высадить его из автомобиля.

- Следственным отделом по городу Каменск-Уральский организована доследственная проверка по сообщению о ненадлежащем обращении медработников с пациентом,- говорят в СУ СКР по СВердловской области. - Будем высянть насколько своевременно, полно и качественно мужчине была оказана медицинская помощь.

Сейчас следователи опрашивают сотрудников «скорой помощи», приёмного покоя больницы и очевидцев. В самой больнице проходит совещание по данному вопросу, поэтому ответить на вопросы "Комсомолки" в медучреждении пообещали позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Первоуральский завод, где после взрыва погиб рабочий, выплатит компенсацию его семье
Прокуратура: в Екатеринбурге растет уровень преступности
Он в коме: в Екатеринбург из глубинки на вертолете доставили ребенка с ожогами
Ургант связал автомобильные номера с кодом «666» со «скверными беспорядками» в Екатеринбурге
Торговали под видом интернет-магазина: в Екатеринбурге будут судить банду закладчиков
Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе
Уральская модель Дарья Клюкина выпустила клип ко Дню святого Валентина
«Автомобилист» в домашнем матче уступили финскому «Йокериту»
Жгли костер и танцевали: в Екатеринбурге проводили зиму по-армянски
Два автобуса в кювете и 100 пострадавших: в Екатеринбурге провели учения по ликвидации последствий крупной автоаварии
В Екатеринбурге метрополитен потерял за год два миллиона пассажиров
Власти Екатеринбурга утвердили проект новой развязки у «Калины»
Рост ВВП в России зависит от успешности нацпроектов
В Свердловской области оказались самые недорогие санатории
Притворился пассажиром: на Урале инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем
Истории: в России жизнь людей с ВИЧ похожа на ад
Финал Кубка России по футболу в 2020 году пройдет в Екатеринбурге
«Не все половинки смогли оценить»: студент из Екатеринбурга записал признание в любви с помощью азбуки Морзе
После взрыва в Первоуральске, где пострадали трое рабочих, СК завел уголовное дело
«Разорвала форму и расцарапала лицо»: на Урале завели дело на женщину, напавшую на полицейского
Абоненты МТС получат подарки от «Биглиона», «ДоДо Пиццы» и BlackStar Burger