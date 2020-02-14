2020-02-14T08:31:55+03:00
Происшествия

Ехали на день рождения к бабушке: в аварии на трассе под Екатеринбургом погиб отец двоих детей

Семья из Каменска-Уральского направлялась к родственникам в Курган
Олег ГАЛИМОВ
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От "четырнадцатой" мало что осталось. Фото: УГИБДД по Свердловской областиОт "четырнадцатой" мало что осталось. Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Утром 14 февраля на трассе ЕкатринбургКурган произошло смертельное ДТП с участием «Лады Гранты» и «четырнадцатой». По данным ГИБДД, за рулем «ВАЗ – 2114» была 29-летняя девушка, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Движение на участке трассы затруднено, сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям при проезде места ДТП. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Движение на участке трассы затруднено, сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям при проезде места ДТП. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Жена погибшего в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Жена погибшего в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате лобового столкновения погиб мужчина – муж, находящейся за рулем девушки. Также в легковушке находились двое детей пары 2 и 11 лет.

- Младший ребенок перевозился в автокресле, старший был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас врачи осматривают детей на предмет получения травм. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия., - сообщили «Комсомолке» в отделении пропаганды УГИБДД Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Известно, что жена погибшего мужчины находится в тяжелом состоянии, ее вместе с водителем и пассажиром «Гранты» госпитализировали в больницу. Позже выяснилось, что семья направлялась из Каменска-Уральского в Курган на день рождения бабушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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