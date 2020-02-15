«Они ворвались на трибуну в масках и начали нападать»: фанатов «Урала» избили на Кипре другие болельщики

Болельщики футбольного клуба «Урал» были избиты фанатами другой команды – ярославского «Шинника». Это случилось во время матча Кубка ФНЛ. Игра проходила на стадионе кипрского города Пафос между екатеринбургским «Уралом-2» и воронежским «Факелом». Как рассказали в пресс-службе ФК «Урал», пострадали три человека, а также болельщики «Факела».

- Несколько превосходящих в численности неизвестных, это 15-20 человек, в середине матча ворвались на трибуны и начали всех избивать. Они были в черных масках. Эти люди били по лицу даже женщин, а все происходящее снимали на камеру телефона, - поясняет Никита Медведевских, пресс-секретарь ФК «Урал».

Там же отметили, что трое уральских фанатов не стали обращаться за помощью в полицию и медикам. Однако, одного из участников драки избили до потери сознания.

- Это фанатские дела, уральские фанаты не дружат с ярославскими. Началось это еще, когда клуб играл в ФНЛ. Но это самая крупная стычка за все это время. Вражда была, но никак себя не проявляла, - добавили в пресс-службе клуба.

Отметим, сама игра закончилась в «Факела» со счетом 2:1.