2020-02-12T15:08:15+03:00
Общество

Такого Ленина вы еще не видели: в Екатеринбурге показали выставку, которую отменили в Челябинске

Среди экспонатов Ленин-киборг, Ленин-король, Ленин-гриб
Данил СВЕЧКОВ
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Ленин-киборг.Ленин-киборг.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К 100-летию со дня рождения вождя Октябрьской революции сотрудники одного из музеев Челябинска решили устроить тематическую выставку. Пожалуй, самым необычным экспонатом должны были стать 13 бюстов Владимира Ильича Ленина, которые сделали художники из Екатеринбурга. Среди них Ленин-фараон, Ленин-король, Ленин-киборг и даже Ленин-мухомор! Но сегодня вдруг стало известно, что в Челябинск они не поедут.

- Из Челябинска к нам обратились сотрудники музея с просьбой взять экспонаты для своей большой выставки к юбилею Ленина, - объясняет Ирина Светоносова, директор Музея советского быта в Екатеринбурге. - Они хотели дополнить ее современными интерпретациями. Мы вели переговоры, но вчера нам сказали, что наши экспонаты им не подходят. На этом наше общение закончилось.

Все образы делали по такому гипсовому бюсту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все образы делали по такому гипсовому бюсту.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так что если кто-то и хотел в Челябинске посмотреть на уникальную коллекцию бюстов Ленина, то ехать им теперь придется в Екатеринбург, где в Музее советского быта по-прежнему идет выставка «Вечно живой».

- Идея выставки «Вечно живой» моя. Я бросила клич среди художников Екатеринбурга, - говорит Ирина Светоносова. - Купила гипсовые белые бюсты на свои средства. Они сделаны по слепкам бюста 1979 года. Художники в течение месяца их преобразовывали. У всех работ интересная идея. Новое видение.

Ниже предлагаем посмотреть, что смогли сделать уральские художники с белым бюстом Владимира Ильича.

Ленин в образе короля Людовика XIV. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленин в образе короля Людовика XIV.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работа под названием «Наследники». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работа под названием «Наследники».Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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