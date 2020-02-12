Эдгард Запашный: «Во всем мире животные возвращаются в цирк. Людям надоела ересь зоозащитников»

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный приехал в цирк Екатеринбурга. Но не на гастроли. Поводом послужила драка трех огромных львов на арене цирка прямо во время представления. Чтобы разогнать диких кошек сотрудникам цирка пришлось поливать их из шланга ледяной водой.

Дрессировщик из знаменитой династии решил научить своего коллегу Артема Лазаревского (артист «Королевского цирка» Гии Эрадзе - Прим. Ред.), как работать с опасными кошками, чтобы не случилось беды. В интервью «Комсомольской правде» артист рассказал, почему запрещать цирки с животными нельзя и зачем дрессировщики каждый день рискуют жизнью.

«МОЕГО ДЕДА РАЗОРВАЛИ ТИГРЫ»

- Эдгард, вы приехали в Екатеринбург сразу после того, как львы подрались на арене. Как вы считаете, дрессировщик Артем Лазаревский правильно поступил, что покинул клетку и не стал разнимать животных?

- Он принял правильное решение выйти из клетки. С одной стороны, самолюбие заставляет говорить, что ты не трус, но это тут не причем. Общий вес хищников превышает тонну. Физически ни один человек в мире никогда не справится с пятью разбушевавшимися львами (трое дрались, двое сидели на тумбах и могли в любой момент подключиться - Прим. Ред.).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/758224" frameborder="0"></iframe> Львы в цирке посреди выступления подрались друг с другом.

- Есть какие-то способы избежать подобных ситуаций?

- При работе с особо опасными хищниками никто не может гарантировать, что ситуация не повторится. Если бы все было бы так просто, хищники бы гуляли по улице и сопровождали пенсионеров до своих подъездов. Но этого не происходит, потому что это опасные животные. Те методы, которые применили ребята, полностью соответствуют технике безопасности. Все-таки у этих львов была первая серьезная драка в карьере дрессировщика. На этот случай в вольере должны быть два шланга, ведь один может перекрываться животным. Также в цирках не существуют серьезного напора воды, чтобы на расстоянии двадцати метров успокоить льва. Иногда используют светошумовое оружие – специальное приспособление, которое стреляет холостыми патронами для неожиданного эффекта.

- Для тех, кто поддерживает запрет цирка с животными, такие случаи, как в Екатеринбурге, являются железным аргументом, что над хищниками тут издеваются.

- Наоборот, дрессировщик Артем убил много мифов про цирк. Говорят, в цирке животному куда ни шагни – везде электрошокеры, электропалки, транквилизаторы. Якобы, все животные обколоты, без клыков. А потому и не нападают. Все это разрушилось, после того как видео драки львов попало в сеть.

Цирк с животными никогда не запретят, говорит Запашный.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В вашей практике происходило подобное?

- У меня тигры загрызли родного дедушку. Это случилось в городе Куйбышеве. Мне было четыре года тогда. Меня самого дикие кошки никогда не рвали, я целый. У меня есть небольшие шрамы.

- Раз уж это такая опасная профессия, почему вы по-прежнему этим занимаетесь?

- За жизнь дрессировщика больше всего переживают его родные и близкие, чем он сам. Мы осознаем, что с нами это может случиться. Иначе в этой профессии делать нечего. А вот семьям привыкнуть к этой мысли тяжело. Многим нравится риск, они получают от этого удовольствие.

«ЦИРКИ С ЖИВОТНЫМИ НИКОГДА НЕ ЗАКРОЮТ»

- Говорят, что есть старая школа дрессировщиков, которая подразумевает возможность насилия для воспитания животного, а есть новая – более гуманная и основанная на игре. Это правда?

- Я не согласен с этим. Дрессура она постоянно меняется и из поколения в поколение наши знания только накапливаются. На фотографиях 50-летней давности вы увидите дрессировщиков и с оружием, и с кучей охраны. А сейчас есть дрессировщики, как Николай Павленко. Ему 75 лет, а он работает с маленькой пластиковой палкой. Это все зависит от самого дрессировщика. Современное общество требует гуманности, но оно не осознает, что 300 лет назад и сейчас, лев – это хищник. Он циничное животное, которое имеет право убивать. Мы становимся умнее. А вот лев думает одинаково.

Дрессировщик Артем Лазаревский чьи львы подрались во время премьерного представления 'Королевского цирка Гии Эрадзе'Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Есть ли возможность прийти к примирению с зоозащитниками?

- Если человек говорит, что мир должен быть только таким, как он сказал, и он не готов вступать в диалог, это худшее, что может быть. Раньше таких людей слушал только лечащий врач, а сейчас через интернет у них есть возможность собирать вокруг себя таких же людей. Само понятие дрессура не несет ничего негативного. Каждый, кто имеет дома кошку, собаку или козу, он тоже дрессировщик. Потому что он общается с животным, он учит его, как правильно общаться. А если здесь есть негатив, то мы должны полностью избавиться от домашних животных.

- Предположим, что цирки с животными запретят. Что вы будете делать?

- Цирки не запретят. Я в этом уверен. В прошлом году ряд стран поменяли свою концепцию. В Мадриде закон пересмотрен, в Бундестаге его не приняли, в Мексике животных возвращают в цирк. Людям надоедает эта ересь!

По мнению Эдуарда Запашного, дрессировщик Артем, сделал все правильно, когда покинул клетку во время драки львов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Недавно вышел закон об обязательном лицензировании цирков и ужесточении требований по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Как вы к нему относитесь?

- За этим законом стою и я, в том числе. Я 10 лет добивался того, чтобы в этом вопросе отделили мух от котлет. Дырки в нашем законодательстве позволяют любому человеку на улице купить любое животное. Отсюда все громкие прецеденты: в Энгельсе ходит человек со львом, в Сочи крокодил плавает, а в Перми питон кого-то задушил. Этим должны заниматься профессионалы. Я за то, что выдавали лицензии на эту деятельность.