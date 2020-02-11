Уральские энергетики борются с незаконными постройками на месте теплосетей

НИ СЕБЕ, НИ ЛЮДЯМ

Дом на Гурфузской, 19 был построен еще в 60-х годах. Тогда же были проложены теплосети. Год назад специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании хотели провести плановый ремонт труб, но столкнулись с преградой. В подвальных помещениях дома свою деятельность развернули два бизнесмена: у одного магазин автозапчастей, у второго суши-маркет. Если первый хозяин пошел навстречу энергетикам, то второй отказался пускать на свою территорию.

- Тепловая сеть проходит прямо под полом у входа в суши-маркет. Доступа у нас к ней нет. Поэтому трубы до сих пор находятся в ветхом состоянии, - объясняет Алексей Колясников, начальник службы эксплуатации тепловых сетей ЕТК. – Один прорыв уже был, пришлось вскрыть полы и на сегодняшний день есть дальнейшая угроза повреждения.

Уже несколько месяцев представители компании ЕТК пытаются договориться с собственником помещения. Хотя по закону, они могут даже не уведомлять хозяина и начать ремонт. Но самое главное – могут пострадать люди. Труба под полом старая, и если возникнет пробоина, наружу вырвется кипяток.

Энергетики говорят, что срок службы трубы до 30 лет. В данном случае, он уже прошел. Пока ЕТК воюет с предпринимателем, разрабатывается проект, чтобы вынести тепловую сеть в обход дома на Гурфузской, 17. Нужен год, еще год на реализацию. Правда за это время может случиться все что угодно.

ПОЛУЧИЛОСЬ ДОГОВОРИТЬСЯ

На выходе из метро «Уралмаш», где Орджоникидзевский ЗАГС, очень хлебное место. Установить тут торговую точку желающих много, но никого не волнует, что под землей тут пролегает самая крупная тепловая магистраль Екатеринбурга, диаметром 1000 мм. Температура воды в трубах – плюс 150 градусов.

Этот «пятачок» - мечта любого предпринимателя. Каких киосков тут только нет: газеты, общепит, салон сотовой связи. Только стоят они тут незаконно.

- Если произойдет повреждение, все объекты нестационарной торговли, которые расположены прямо на тепловой сети, просто разлетятся. Мы и останков не сможем найти, - предупреждает Алексей Колясников. – Мы уведомили собственников киосков об опасности в части охранной зоны. Многие из них пытаются узакониться в городском комитете по товарным рынкам. Так как мы сами входим в эту комиссию, мы постоянно им отказываем.

О каждом факте нарушения ЕТК уведомляет органы местного самоуправления, прокуратуру и Ростехнадзор. Собственникам таких объектов выдаются предписания по устранению нарушений.

КОНКРЕТНО

С 2016 года специалисты ЕТК выявили более 1097 объектов размещенных в охранных зонах, 135 из них - это торговые точки, парковки, детские площадки, остановочные комплексы.

СПРАВКА «КП»

Охранная зона составляет не менее 3 метров по обе стороны от теплотрассы. На таких территориях запрещены любые действия, которые могут повлечь нарушения нормальной работы тепловых сетей. В том числе - нельзя размещать строения и заборы, устраивать спортивные и игровые площадки, рынки, остановочные пункты, стоянки машин. Это закреплено «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей» и Приказом Министерства строительства №197 от 17.08.1992 . Нарушение правил может привести к ускоренному износу тепловых сетей и нарушению их гидравлического режима. Кроме того, подобные нарушения препятствуют эксплуатации и ремонту энергооборудования и создают реальную угрозу теплоснабжению города и безопасности жителей.