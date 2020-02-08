2020-02-08T14:54:47+03:00
Общество

На Урале в 38-й раз прошла «Лыжня России»: как это было

В спортивном мероприятии приняли участие около 90 тысяч уральцев
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В гонке приняли участие тысячи ребятишекВ гонке приняли участие тысячи ребятишекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области в 38-й раз прошла всероссийская гонка “Лыжня России”, в которой приняли участие около 90 тысяч уральцев. Гонку посвятили Году памяти и славы.

Одна из главных площадок - Уралмаш Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из главных площадок - УралмашФото: Алексей БУЛАТОВ

Около 15 тысяч человек приехали в Нижний Тагил на стадион “Старатель”. Здесь же стартовал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе со спортсменами, депутатами Госдумы Сергеем Чепиковым и Антоном Шипулиным.

Гонка прошла в 38-й раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гонка прошла в 38-й разФото: Алексей БУЛАТОВ

Для профессиональных спортсменов дистанция составила 10 километров, а для всех любителей - 2020 метров. Победители получили в качестве призов снегоходы.

В Екатеринбурге главной площадкой для старта стал стадион “Уралмаш”, рядом с которым из-за гонки днем наблюдались пробки. На гонку жители города приходили всей семьей, среди участников - все возраста. Происшествий во время спортивного мероприятия не зафиксировано.

В гонке приняли участие тысячи ребятишек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В гонке приняли участие тысячи ребятишекФото: Алексей БУЛАТОВ

Подробный фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Свердловская казна за 10 лет подрастет в два раза
Свердловский губернатор пробежал на “Лыжне России” вместе с депутатами Госдумы
Как Нижний Тагил переживает транспортную реформу
В одной из поликлиник Екатеринбурга открыли регистратуру за 5,4 миллиона рублей
В Екатеринбурге в школе побили девочку
Проспект Ленина в Екатеринбурге украсят гирляндами на 24 миллиона рублей
Энергетики в Екатеринбурге нашли опасное кафе японской кухни
В Екатеринбурге благоустроят набережную вдоль Исети возле ЦПКиО
Мэр Нижнего Тагила проедет в маршрутке, чтобы проверить, как работает транспортная реформа
В Екатеринбурге посетителям торговых центров раздали огнетушители
В Екатеринбурге простились с легендарным полковником полиции и членом Союза журналистов
На Урале вынесли приговор мужчине, который зарубил топором кошек жены
Россельхознадзор Свердловской области забраковал 20 тонн лука из Нидерландов
Все выходные на дорогах Свердловской области будут ловить пьяных водителей
Дела постельные: тигры из Екатеринбургского зоопарка устроили погром в вольере
Уже находится за решеткой: в Екатеринбурге пятиклассник спас маму от отчима-тирана
В Екатеринбурге старообрядцев оштрафовали на 100 тысяч рублей