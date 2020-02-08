На Урале в 38-й раз прошла «Лыжня России»: как это было

В Свердловской области в 38-й раз прошла всероссийская гонка “Лыжня России”, в которой приняли участие около 90 тысяч уральцев. Гонку посвятили Году памяти и славы.

Одна из главных площадок - УралмашФото: Алексей БУЛАТОВ

Около 15 тысяч человек приехали в Нижний Тагил на стадион “Старатель”. Здесь же стартовал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе со спортсменами, депутатами Госдумы Сергеем Чепиковым и Антоном Шипулиным.

Гонка прошла в 38-й разФото: Алексей БУЛАТОВ

Для профессиональных спортсменов дистанция составила 10 километров, а для всех любителей - 2020 метров. Победители получили в качестве призов снегоходы.

В Екатеринбурге главной площадкой для старта стал стадион “Уралмаш”, рядом с которым из-за гонки днем наблюдались пробки. На гонку жители города приходили всей семьей, среди участников - все возраста. Происшествий во время спортивного мероприятия не зафиксировано.

В гонке приняли участие тысячи ребятишекФото: Алексей БУЛАТОВ

Подробный фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.