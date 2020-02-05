Появилось видео, как трое парней в Екатеринбурге обчищают супермаркет ради сигарет и выпивки

В магазин забегает трое парней, двое из которых сразу запрыгивают на прилавок. За ним в этот момент нет продавца, так что никто их не останавливает. По телосложению похожие на подростков, они вдруг начинают складывать в сумки сигареты и алкоголь из шкафчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/758963" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге дерзкое трио налетчиков вынесли из магазина спиртное и сигареты.видео: читатель КП

Один из них продолжает стоять на прилавке и сбрасывает товар в красную продуктовую корзину. На все про все у них уходит около минуты, после чего они снова убегают.

Это кадры с камеры наблюдения из супермаркета, которые оказались в распоряжении «Комсомольской правды». Как сообщают читатели «Комсомолки», запечатлела она ограбление в магазине на улице Орджоникидзе в Екатеринбурге, которое случилось 2 февраля.

- По данному факту проводится проверка, - подтвердили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Отметим, что судя по видеозаписи, кассовый аппарат злоумышленников не интересовал, лишь сигареты и табак.