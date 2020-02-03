Не поделили территорию: дрессировщик рассказал о драке львов в Екатеринбургском цирке
В субботу, 1 февраля, в Екатеринбурге презентовали программу «Королевского цирка» Гии Эрадзе. Во время представления на арене неожиданно сцепились два разъяренных льва, они не могли успокоиться, пока их не разнял опытный дрессировщик.
Дрессировщик львов рассказал почему подрались его подопечные на арене цирка.Алексей БУЛАТОВ
Дрессировщик этих львов Артем Лазаревский объяснил «КП-Екатеринбург», почему во время представления произошла нештатная ситуация.
Животным нужно "остыть"Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Не было никакой опасности для публики. Клетка, которая закрывает манеж, прошла технические испытания. Опасно только для тех, кто находится внутри, - объясняет артист. - В субботу у нас произошла ситуация, когда два самца подрались. Сейчас у них идет так называемый гон и львы сбились в стаю, чтобы охранять львиц. Вот и наши два брата начали защищать территорию от переизбытка гормонов.
У хищников разыгрались гормоныФото: Алексей БУЛАТОВ
Сейчас львов рассадили по разным клеткам, чтобы дать время остыть. Несколько недель их будут мирить. Пока один из зачинщиков в ближайшем шоу, которое пройдет в следующую субботу, участвовать не будет. Сами самцы чувствуют себя хорошо, во время драки удалось избежать травм.
Львы в цирке посреди выступления подрались друг с другом.
ИСТОЧНИК KP.RU