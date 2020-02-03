Не поделили территорию: дрессировщик рассказал о драке львов в Екатеринбургском цирке

В субботу, 1 февраля, в Екатеринбурге презентовали программу «Королевского цирка» Гии Эрадзе. Во время представления на арене неожиданно сцепились два разъяренных льва, они не могли успокоиться, пока их не разнял опытный дрессировщик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/758491" frameborder="0"></iframe> Дрессировщик львов рассказал почему подрались его подопечные на арене цирка.Алексей БУЛАТОВ

Дрессировщик этих львов Артем Лазаревский объяснил «КП-Екатеринбург», почему во время представления произошла нештатная ситуация.

Животным нужно "остыть"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Не было никакой опасности для публики. Клетка, которая закрывает манеж, прошла технические испытания. Опасно только для тех, кто находится внутри, - объясняет артист. - В субботу у нас произошла ситуация, когда два самца подрались. Сейчас у них идет так называемый гон и львы сбились в стаю, чтобы охранять львиц. Вот и наши два брата начали защищать территорию от переизбытка гормонов.

У хищников разыгрались гормоныФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас львов рассадили по разным клеткам, чтобы дать время остыть. Несколько недель их будут мирить. Пока один из зачинщиков в ближайшем шоу, которое пройдет в следующую субботу, участвовать не будет. Сами самцы чувствуют себя хорошо, во время драки удалось избежать травм.