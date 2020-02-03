2020-02-03T16:38:09+03:00
Экономика

Передовая технология ВИЗ-Стали отмечена на федеральном конкурсе по охране труда

По итогам всероссийского конкурса «Мы защищаем профессионалов» проект ВИЗ-Стали по внедрению автоматизированной системы доступом к агрегатам получил поощрительный приз
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Машинное ограждение Фото: предоставлено ВИЗ-СтальМашинное ограждение Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь
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По итогам всероссийского конкурса «Мы защищаем профессионалов» проект ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) по внедрению автоматизированной системы доступом к агрегатам для защиты работников от производственных рисков получил поощрительный приз за интересную практику и полезный опыт по совершенствованию охраны труда.

Конкурс учрежден научно-техническим изданием «Современное машиностроение» при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Межрегиональной ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон». На суд жюри было представлено 214 проектов компаний из более чем 100 городов России. Из них в финал вышли 10, в том числе проект ВИЗ-Стали.

Передовую технологию автоматизированного доступа к агрегатам, которая позволяет исключить влияние человеческого фактора на производственную безопасность, ВИЗ-Сталь применяет с 2015 года. Система включает два уровня защиты. На первом уровне при несанкционированном доступе сотрудника в опасную зону сработает предупредительная световая и звуковая сигнализация. Если действия продолжатся и возникнет реальная угроза травмирования, сработает второй уровень защиты и блокировочное оборудование принудительно остановит производственную линию.

В настоящее время машинным ограждением ВИЗ-Сталь оборудовала четыре линии термических агрегатов. В 2020 году компания планирует внедрить передовую технологию на 180 локальных элементах оборудования цеха холодной прокатки, что даст возможность исключить риск травмирования работников из-за несанкционированного доступа в выявленных потенциально опасных зонах.

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