Искры из-под колес: самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Томском аэропорту и остановил работу воздушной гавани

Самолет Bombardier авиакомпании «Руслайн» из Екатеринбурга жестко сел в томском аэропорту. У судна было повреждено шасси. Инцидент случился в 5:46.

- У воздушного судна Bombardier CRJ-100 произошло частичное разрушение передней стойки шасси, - говорят в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Там же отмечают, на борту находилось 32 пассажира и 4 члена экипажа, но никто из них не пострадал. Ранее пассажиры сообщали, что при посадке из-под колес были видны искры.

- В связи с нахождением воздушного судна на взлётно-посадочной полосе аэродрома и необходимостью её обследования до 11 часов работа аэропорта приостановлена. Начиная с 6 часов утра, из него должно было вылететь 7 рейсов. В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала, - комментируют в транспортной прокуратуре.

Несколько рейсов отправили в ближайший аэропорт – новосибирский Толмачево. В данный момент выясняются обстоятельства и причины этого ЧП.