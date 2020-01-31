2020-01-31T15:25:12+03:00
Дом. Семья

Заманили вкусняшками: животные Екатеринбургского зоопарка предсказали позднюю весну

Так на Урале решили отпраздновать День сурка [ВИДЕО]
Юлия СТАЛИНА
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Енотовидная собака по кличке Тануки долго решалась, какой вариант выбрать.Енотовидная собака по кличке Тануки долго решалась, какой вариант выбрать.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский зоопарк заранее решил отметить День сурка. По традиции 2 февраля наблюдают за грызуном, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы. На Урале вместо сурка предсказателем погоды стала енотовидная собака, крыса и ежик.

- У нас будет две миски, куда мы положим кусочки мяса. Первая миска – «Ранняя весна», вторая «Поздняя весна». Какое угощение выберет Тануки, такой и прогноз, - объясняет Екатерина Уварова, пресс-секретарь Екатеринбургского зоопарка.

Выбрать нужно из двух вариантов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выбрать нужно из двух вариантов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первым на импровизированную сцену вышел Тануки, енотовидная собака. Малыш впервые в роли синоптика. Симпатичный представитель семейства псовых любит поспать в непогоду, а внимание камер вообще испугало зверька. Но освоившись, Тануки смело подошла к миске с «Поздней весной». Эх, придется потерпеть.

Следом за пушистиком предсказание делает уже опытный оракул – ежик Пых. Он уже несколько лет предсказывает погоду и никогда не ошибался, поэтому колючка не задумываясь берет лакомство. На этот раз мнение ежика разделилось с предыдущим синоптиком. Голосует за раннюю весну. Сотрудники зоопарка говорят, Пых вырос на Урале, поэтому прогнозы у него более позитивные.

Ежик Пых уже опытный предсказатель погоды на Урале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежик Пых уже опытный предсказатель погоды на Урале.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крыска Дамбо, символ 2020 года, кругами ходить не стала. Сначала грызун отведала червячка из миски за позднюю весну, а потом съела из второй тарелки.

Екатеринбургский зоопарк 2 февраля ждет в гости желающих отметить День сурка.

А вот крыска Дамбо, символ 2020-го года, согласна с первым предсказателем.

А вот крыска Дамбо, символ 2020-го года, согласна с первым предсказателем.

- Мы расскажем об истории этого праздника, почему на Руси больше верили ежам, чем суркам, предложим всем желающим попробовать себя в качестве метеопрогнозиста и конечно дадим возможность пообщаться с ежом Пыхом, который 4 года подряд предсказывал погоду и почти ни разу не ошибся, - добавили в зверинце.

Миленький фоторепортаж смотрите по ссылке.

Животные из Екатеринбургского зоопарка предсказывают погоду на Урале.Юлия СТАЛИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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