«Руки прочь от наших домов»: екатеринбуржцы вышли на митинг против сноса Цыганского поселка
Жители цыганского поселка в Екатеринбурге вышли на митинг против сноса своих домов. Мэрия города согласовало строительство высоток в Юго-Западном микрорайоне. Все коттеджи на улицах Волгоградской, Ясной, Бардина и Чкалова могут убрать.
Жители Уралмаша тоже пришли поддержать людей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция проходит в парке Чкалова. Туда пришли десятки людей, которые пытаются призвать местных властей оставить в покое их дома.
- Руки прочь от наших домов, - скандировали люди.
В акции участвуют не только жители Цыганского поселка, поддержать их пришли и с Уралмаша и других районов города. На улице с плакатами стоят взрослые, дети и даже собаки. Митингующие требуют благоустроить Цыганский поселок и сделать его образцово-показательной территорией.
Люди выступаю против сноса своих домов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
В парк Чкалова пришла Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области.
- Губернатор озабочен тем, что были приняты противоречивые позиции в Генплане застройки города. Власти этим занимаются сейчас. Я предлагаю продолжать переговоры на наших площадках. Мне уже давно не нравится то, что происходит в Цыганском поселке. Я давно наблюдаю за тем, что тут происходит. Я согласна с тем, что бывают муниципальные нужды. Но люди не должны при этом страдать. Достоинство человека, - попыталась успокоить людей омбудсмен.
По предварительным данным на митинг пришли 200 человек.
Коттеджи снесут и построят высотки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU