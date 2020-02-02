«Руки прочь от наших домов»: екатеринбуржцы вышли на митинг против сноса Цыганского поселка

Жители цыганского поселка в Екатеринбурге вышли на митинг против сноса своих домов. Мэрия города согласовало строительство высоток в Юго-Западном микрорайоне. Все коттеджи на улицах Волгоградской, Ясной, Бардина и Чкалова могут убрать.

Жители Уралмаша тоже пришли поддержать людей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция проходит в парке Чкалова. Туда пришли десятки людей, которые пытаются призвать местных властей оставить в покое их дома.

- Руки прочь от наших домов, - скандировали люди.

В акции участвуют не только жители Цыганского поселка, поддержать их пришли и с Уралмаша и других районов города. На улице с плакатами стоят взрослые, дети и даже собаки. Митингующие требуют благоустроить Цыганский поселок и сделать его образцово-показательной территорией.

Люди выступаю против сноса своих домов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парк Чкалова пришла Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области.

- Губернатор озабочен тем, что были приняты противоречивые позиции в Генплане застройки города. Власти этим занимаются сейчас. Я предлагаю продолжать переговоры на наших площадках. Мне уже давно не нравится то, что происходит в Цыганском поселке. Я давно наблюдаю за тем, что тут происходит. Я согласна с тем, что бывают муниципальные нужды. Но люди не должны при этом страдать. Достоинство человека, - попыталась успокоить людей омбудсмен.

По предварительным данным на митинг пришли 200 человек.