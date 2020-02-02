2020-02-02T12:15:32+03:00
Общество

«Руки прочь от наших домов»: екатеринбуржцы вышли на митинг против сноса Цыганского поселка

На месте коттеджей что в Юго-Западном микрорайоне хотят построить высотки
Юлия СТАЛИНА
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На митинг пришли около 200 человек, в том числе и дети.На митинг пришли около 200 человек, в том числе и дети.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители цыганского поселка в Екатеринбурге вышли на митинг против сноса своих домов. Мэрия города согласовало строительство высоток в Юго-Западном микрорайоне. Все коттеджи на улицах Волгоградской, Ясной, Бардина и Чкалова могут убрать.

Жители Уралмаша тоже пришли поддержать людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Уралмаша тоже пришли поддержать людей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция проходит в парке Чкалова. Туда пришли десятки людей, которые пытаются призвать местных властей оставить в покое их дома.

- Руки прочь от наших домов, - скандировали люди.

В акции участвуют не только жители Цыганского поселка, поддержать их пришли и с Уралмаша и других районов города. На улице с плакатами стоят взрослые, дети и даже собаки. Митингующие требуют благоустроить Цыганский поселок и сделать его образцово-показательной территорией.

Люди выступаю против сноса своих домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди выступаю против сноса своих домов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парк Чкалова пришла Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области.

- Губернатор озабочен тем, что были приняты противоречивые позиции в Генплане застройки города. Власти этим занимаются сейчас. Я предлагаю продолжать переговоры на наших площадках. Мне уже давно не нравится то, что происходит в Цыганском поселке. Я давно наблюдаю за тем, что тут происходит. Я согласна с тем, что бывают муниципальные нужды. Но люди не должны при этом страдать. Достоинство человека, - попыталась успокоить людей омбудсмен.

По предварительным данным на митинг пришли 200 человек.

Коттеджи снесут и построят высотки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коттеджи снесут и построят высотки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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