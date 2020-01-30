Дневник режиссера: как создается художественный фильм от идеи до проката

Сегодня в России снимают много кино – художественного, документального, любительского. На съемки одной картины могут уйти годы, потому что воплотить замысел, превратив его в окупаемый продукт – процесс очень сложный. Но это не останавливает творческий процесс.

Режиссер, продюсер фильмов, член Союза кинематографистов и генеральный директор киностудии «Горизонт кино» Вера Соколова работает в этой сфере уже два десятилетия. В прошлом году на большие экраны вышел ее фильм «Ушедшие в туман», в котором снялся герой киносаги «Такси» Сами Насери, а сейчас она работает над фильмом «Пункт пропуска», посвященном теме верности присяге. Это современная история о крымских военнослужащих, автор идеи - заслуженный юрист России Иван Соловьев.

О том, сколько стоит снять фильм, как найти деньги и собрать актерский состав – Вера Соколова рассказала «КП-Екатеринбург». Публикуем ее рассказ в рубрике «Дневники».

Съемочный процесс - самый короткий в деле создания фильма, но самый насыщенный. Фото: предоставлено Верой Соколовой

В КИНО ПОПАЛА СЛУЧАЙНО

В начале 2000-х мой родственник снимал документальное кино. Однажды он привел меня на киностудию, им нужны были административные сотрудники. Он попросил меня поработать заместителем директора фильма. Звучит красиво, но это та еще должность: отвечаешь за все, но в начале ничего не понимаешь. Были слезы, непонимание, но потом втянулась. За 20 лет я прошла путь от самых низов до генерального продюсера и генерального директора киностудии.

В 2008 году меня пригласили в Гильдию сценаристов Союза кинематографистов на должность вице-президента. Моим учителем здесь стал мастер, выдающийся сценарист Эдуард Яковлевич Володарский. Он меня научил серьезному отношению к профессии, требовательности к себе, отношению к людям в группе, отношению, уважению к зрителю.

Еще одним учителем в Гильдии сценаристов стал Геннадий Кузьмич Бокарев – уралец, он из Екатеринбурга. Он так любил жизнь и профессию. Его улыбка до сих пор освещает мой творческий путь. Эти люди сформировали меня, как профессионала.

Но, когда мне захотелось снимать кино самой, то пришлось покинуть пост. Свою киностудию я основала в 2011 году. Продюсерское мышление очень помогает в режиссуре: когда готовлюсь к съемкам, то понимаю, что я могу себе позволить, а что нет.

На съемочной площадке часто бывает весело. Хотя смена составляет от 12 часов. Фото: предоставлено Верой Соколовой

ТЕМА САМА НАХОДИТ СВОЕГО РЕЖИССЕРА

Режиссер – это не профессия, а образ жизни. Когда творческий человек загорается темой, он не может думать ни о чем другом. Загораясь идеей, режиссер во всем видит только отражение своей темы. Для него творчество – это огонь, который сжигает все плохое.

При этом режиссер – это человек, который вдохновляет и ведет за собой всю команду. Без вдохновения тут никак. Ведь производство фильма – это год-полтора, а иногда и несколько лет.

Общей схемы по поиску темы для фильма нет. Как правило, тема сама находит своего режиссера. Бывает, что присылают хороший сценарий, а ты понимаешь, что не можешь его экранизировать, потому что это не твоя тема. А бывает так: человек, который никогда сценарии не писал, присылает рукопись, и его идея завораживает тебя. У меня так было с «Ушедшими в туман», которых придумал Георгий Смирнов.

Вообще, каждый месяц мне присылают по 50 сценариев, а иногда и того больше. Все прочитываю лично, чтобы не пропустить хороший текст.

Мария Шукшина на съемках фильма Веры Соколовой. Фото: предоставлено Верой Соколовой

СЕКРЕТ ПРОДЮСЕРА

Период подготовки к съемкам может составлять от двух месяцев до нескольких лет. Все зависит от того, что ты снимаешь – современный фильм или костюмированную историческую драму, в которой есть батальные сцены.

Сначала пишется сценарий на заказ, либо покупается готовый. Случается, что продюсер и сценарист не могут прийти к компромиссу и расходятся. А бывает, что тему озвучивает инвестор, и под нее пишется конкретный сценарий.

Затем составляется смета. Опытный продюсер делает это быстро. Мы ищем инвестора, потому что у нас много людей, которые любят кино и готовы вкладываться в него. Хорошо, если фильм поддерживает государство, но это случается не всегда. Вообще, поиск частного инвестора – работа ювелирная. У каждого продюсера есть свой секрет, и у меня тоже. Мы выделяем среди инвесторов целевую аудиторию для конкретного проекта и разговариваем с ними.

Режиссер Вера Соколова рассказывает о том, сколько стоит снять фильм 00:00 00:00

После того, как деньги найдены, формируется команда. Костяк, как правило, переходит из фильма в фильм. Режиссер рекомендует людей, а продюсер утверждает. Иногда бюджет вырастает, это влияет на график съемок.

Презентация фильма "Ушедшие в туман". Фото: предоставлено Верой Соколовой

НАРОДНЫЙ АРТИСТ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ МЕНЬШЕ АКТЕРА БЕЗ ОПЫТА

И вот тогда режиссер проводит кастинги – это долгая работа. Нужно среди претендентов увидеть того, кто раскроет роль и будет гармонично смотреться в фильме. Тут же продюсер высказывает свои пожелания, а потом утверждает список актеров.

Сколько платят актерам за съемочный день? По-разному платят. Если это фильм с государственным участием, то есть рекомендованные ставки, а если нет, то, конечно, есть допустимые пределы, но четкие рамки никто не устанавливает. Бывают случаи, когда Народные артисты получали гонорар за съемочный день меньше, чем неизвестные начинающие актеры.

Вообще, с каждым нужно договариваться индивидуально через агентов.

Сколько стоит создание фильма? Можно и за 10 миллионов рублей снять. А так – сумма варьируется до бесконечности. Смотря, что ты снимаешь – современный фильм с привычными локациями и актерами в повседневной одежде и обстановке, либо фантастику с хорошей графикой, либо историческое кино с батальными сценами.

В кадр случайные люди не попадают. Только актеры и массовка. Фото: предоставлено Верой Соколовой

В КАДРЕ ПОСТОРОННИХ НЕТ

Часто кино приходится снимать на улице в людных местах. Но посторонние никогда не попадают в кадр, только актеры и массовка. Дело в том, что любой человек, попавший на камеру случайно, может потребовать удались кадры с ним из фильма, и будет прав.

Поэтому сначала выбирают место для съемок, согласовывают время с хозяином территории, потом ограждают локацию от посторонних, и уже потом снимают. Бывают, конечно, корректировки графика: кто-то из актеров может заболеть, разные бывают обстоятельства. Поэтому в графике всегда учитывается возможность переноса съемки.

На съемочной площадке часто бывает весело – шутки, байки. Остаются хорошие воспоминания, хотя никто вспомнить не может, над чем именно смеялись.

Тот самый банкет с участием французского актера. Фото: предоставлено Верой Соколовой

«ШАПКА» с «ТАКСИСТОМ»

У нас забавный случай произошел на капустнике в честь окончания съемок фильма «Ушедшие в туман». «Шапка» - это банкет, который устраивают после окончания съемок. В советские времена директор картины шел с шапкой и все скидывались, кто сколько мог. Сегодня банкет устраивают за счет продюсера, но традиция сохранилась.

Мы собрались, мне спели песню «Виват, Вера!», а я должна была в образе императрицы зачитать Указ об окончании съемок фильма. На банкет пригласили французского актера Сами Насери, знаменитого «таксиста». У него на родине этой традиции нет, поэтому он с большим интересом пришел, чтобы посмотреть, как празднуют это событие русские.

И вот мы разговариваем за столом, я практически готова, чтобы на меня надели корону. Сами Насери увидел меня в платье, которое было просто праздничным, в королевское мне нужно было переодеться чуть позже. И он говорит Марии Шукшиной, которая тоже пришла на банкет. И он говорит ей: «Посмотри, Вера такая красивая, как Мария Антуанетта. Я побледнела, он заметил это, и сам испугался, что так напугал меня. Ведь мы знаем, какой печальный финал жизни был у Марии Антуанетты. Маша Шукшина говорит: «Ну, какая же она Антуанетта?», а он принялся извиняться: «Я же имел в виду, что она такая же красивая!» После этого я ухожу готовиться к выходу на сцену с Указом.

А потом Маша Шукшина мне рассказывает: «Я подумала, неужели Вера так быстро подхватила идею Сами. Как она так быстро смогла перевоплотиться в королеву. Мы потом долго удивлялись, как он быстро понял, что сейчас я предстану в образе императрицы.

Работа на площадке. Фото: предоставлено Верой Соколовой

ОДНО НЕЛОВОКЕ ДВИЖЕНИЕ МЕНЯЕТ СМЫСЛ

Съемочный период – самый короткий в процессе производства фильма. Он самый тяжелый, насыщенный, интенсивный, но самый короткий. Шесть дней мы работаем, один день отдыхаем. Смены длятся по 12 часов, часто бывают переработки.

Монтажно-тонировочный период или пост-продакшн длится самый трудоемкий, из огромного количества отснятого материала отбирается то, что войдет в монтаж. Монтаж – это работа на кончиках пальцев. Одно неловкое движение меняет смысл сцены, а то и картины.

Много времени занимает озвучание. Написание и запись музыки, которая несет колоссальную эмоциональную нагрузку. Прекрасная музыка даже провальный фильм может сделать хорошим. И наоборот.

Графика сегодня есть практически в каждом фильме. Где-то она сложная, где-то простая, но она есть везде. Например, затереть лишнюю рекламу в кадре.

ПРОДЮСЕР – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ НАЙТИ

Сегодня многие называют себя продюсерами, что недопустимо. Потому что тонкости этой профессии постигаются долго, с каждым снятым фильмом. Это не только деньги найти, это доскональное знание кинопроизводства.

Это определенный склад мышления, лидерские качества, умение прислушиваться к съемочной группе, умение настоять на своем мнении, которое обосновано.