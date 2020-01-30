2020-01-30T10:07:31+03:00
Происшествия

Просто не заметила красный свет: на Урале грузовой поезд протаранил легковушку с ребенком

К счастью, все остались живы, но получили серьезные травмы
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Минувшим днем в Верхней Салде, что в Свердловской области, на железнодорожном переезде трассы «Нижний Тагил – Нижняя Салда», произошло жесткое ДТП. Легковушка выехала на пути и попала под грузовой поезд. В салоне машины в тот момент находилось три человека, включая девятилетнего мальчика. От удара легковушка превратилась в груду метала.

- За рулем сидела 28-летняя женщина, она выехала на переезд на красный сигнал светофора. В тот момент там проезжал грузовой поезд, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

К счастью, в аварии никто не погиб, но женщина 42 лет и ее сын получили серьезные травмы: сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб позвоночника, а также ссадины. Обоих госпитализировали в ЦГБ Верхней Салды. Водитель-виновник никаких травм не получила. Она заявила, что просто не заметила сигналов светофора.

- Сотрудники ГИБДД установили, что приехавших из Екатеринбурга мать с сыном встретила на вокзале Нижнего Тагила их родственница, после чего они поехали в поселок Свободный, - добавили в ГИБДД. – Пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: Уральское СУ на транспорте СКР

Фото: Уральское СУ на транспорте СКР

Сейчас делом занимаются Госавтоинспекция и Уральское СУ на транспорте СКР. Они опрашивают сотрудников локомотивной бригады и выясняют все обстоятельства. Силовики еще раз напоминают о страшной статистике: только за прошлый год на жд путях произошло шесть аварий, в которых девять человек получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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