2020-01-29T13:08:06+03:00
Экономика

Около 90 % работников ВИЗ-Стали прошли обучение в 2019 году

Объем финансирования проектов по профессиональному и личностному развитию работников составил более 5 миллионов рублей
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Обучение смежной профессии. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиОбучение смежной профессии. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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В 2019 году около 90% работников ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) приняли участие в образовательных программах, которые проходили на базе предприятия, в учебных заведениях региона и на дистанционной платформе. Объем финансирования проектов по профессиональному и личностному развитию работников составил более 5 млн рублей.

1200 рабочих и специалистов прошли обучение на курсах повышения профессионального мастерства целевого назначения. Изучение нового оборудования, материалов, технологических процессов проходило в учебных классах предприятия.

290 работников получили смежную специальность, повысили квалификацию, прошли профессиональную переподготовку. Более 400 сотрудников стали участниками образовательных семинаров и курсах в учебных заведениях Екатеринбурга по программам индивидуального развития. Свыше 100 металлургов прошли обучение в рамках модульных тренингов Корпоративного университета НЛМК по развитию культуры безопасности, управления проектами и др.

Электронное тестирование. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Электронное тестирование. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

В 2019 году на ВИЗ-Стали провели конкурсы профессионального мастерства среди термистов проката и труб, слесарей-ремонтников, стропальщиков и других рабочих профессий, а также соревнования за звания «Мастер года» и «Инженер года». Проекты нацелены на развитие технического творчества заводчан, мотивацию к профессиональному и личностному росту. Победителей и призеров конкурсов включили в кадровый резерв на вышестоящую должность.

ВИЗ-Сталь — базовая площадка для профессиональной подготовки не только заводчан, но и будущих кадров для производства из числа студентов высших и средних учебных заведений. В прошлом году технологическую и преддипломную практику в подразделениях и цехах предприятия прошли более 90 студентов Уральского федерального университета, Института экономики и финансов, Уральского энергетического колледжа, Уральского политехнического колледжа и т.д.

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