ВИЗ-Сталь объявляет о начале приема заявок в программу «Стальное дерево»

1 февраля в Свердловской области стартует прием заявок в грантовую программу «Стальное дерево». В 2020 году гранты в размере 300 тысяч рублей получат проекты жителей региона, которые пройдут конкурсный отбор по направлениям экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота, активное долголетие.

Программа реализуется при финансовой поддержке социального партнера Группы НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие».

Заявки с описанием проекта можно подать до 15 апреля 2020 года на сайте благотворительного фонда «Милосердие» или по адресу miloserdie@nlmk.com. После сбора заявок конкурсная комиссия, в которую войдут представители благотворительного фонда, уральских предприятий Группы НЛМК, администраций городов Свердловской области выберет авторов лучших социально значимых инициатив, которые получат целевые гранты для воплощения идей.

Детская площадка

Программа «Стальное дерево» стартовала в 2017 году и позволила сотрудникам предприятий Группы НЛМК в Алтайском крае, Липецкой, Белгородской и Калужской областях реализовать десятки общественно полезных проектов. В 2019 году организаторы расширили географию «Стального дерева» и предоставили возможность получения целевых грантов работникам предприятий Свердловской области

Металлурги реализовали более 10 проектов в Екатеринбурге, Ревде, Нижних Сергах и Березовском. Благодаря участию в программе работников ВИЗ-Стали в Екатеринбурге появились новая воркаут-площадка в парке им. 50-летия ВЛКСМ и детская площадка в сквере на Татищева, 77.