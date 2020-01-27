2020-01-27T12:07:10+03:00
Происшествия

«Пока дети и муж спали»: На Урале женщина спрятала в стиральную машину только что родившегося ребенка

31-летней Надежде грозит до четырех лет в колонии за убийство дочки
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Для Надежды это были уже четвертые роды. Фото: СОЦСЕТИДля Надежды это были уже четвертые роды. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

- Она любящая и заботливая мать! – так характеризуют подруги 31-летнюю Надежду из Талицы. Женщина в одночасье стала главной «знаменитостью» уральской глубинки после сообщений о том, что она постирала в машинке свою новорожденную дочку.

СКРЫЛА РОДЫ ОТ ВРАЧЕЙ

Для Надежды это были уже четвертые роды, у нее есть старший сын и две маленькие дочки. Первый брак распался еще шесть лет назад, а нового за нового избранника женщина вышла замуж лишь в 2017 году. Несмотря на декрет и уход за детьми Надежда без дела не сидела и работала в местной парикмахерской.

Схватки начались у Надежды вечером 23 января, но о приближающихся родах многодетная мать почему-то не сказала ни мужу, ни врачам скорой помощи. Лишь на следующее утро супруг нашел ее без характерного для такого положения живота. К тому моменту появившаяся на свет девочка уже была мертва.

Надежда работает парикмахером. Фото: СОЦСЕТИ

Надежда работает парикмахером. Фото: СОЦСЕТИ

- Муж нашел ее всю в крови. Сама Надя и ее соседи говорят, что ребенок уже родился мертвым. Да и поверить в то, что такой светлый человек расправится с малышкой – невозможно, - добавляют знакомые Надежды.

ЗА УБИЙСТВО – 4 ГОДА

Сейчас женщина находится под охраной в городской больнице, ее состояние оценивается как средней тяжести. Следователи СКР уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного». Если вина Надежды будет доказана в суде, ей будет грозить от 2 до 4 лет лишения свободы.

- По предварительной версии, женщина родила в ванной комнате, пока дети и муж спали. Чтобы спрятать тело она положила труп в стиральную машину, - рассказывает источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

У Надежды уже забрали детей. Сына отдали бывшему мужу, дочек - в детдом. Фото: СОЦСЕТИ

У Надежды уже забрали детей. Сына отдали бывшему мужу, дочек - в детдом. Фото: СОЦСЕТИ

Официальные представители свердловского главка полиции и следственного управления воздерживаются от комментариев. Возможно, это продлиться до тех пор, пока Надежде не будет присвоен статус обвиняемой. Ситуацию уже взял на свой контроль омбудсмен Игорь Мороков.

- Я дал специалистам задание, будем разбираться, изучать. Если то, что написано в СМИ - верно, то это, конечно, преступление. Семья является многодетной. Нужно разобраться, как эту семью вели органы социальной политики, как работали с ней в женской консультации… Нужно уточнять все эти вещи. Будем разбираться, - подчеркнул Игорь Мороков в разговоре с «КП».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не укладывается в голове»: на Урале мать постирала новорожденного ребенка в машинке. На 31-летнюю женщину завели дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Искали больше года: пропавшего в Екатеринбурге менеджера нашли мертвым
В 2020 году в Екатеринбурге откроют два новых музея
Все вокруг затопило: на ВИЗе прорвало трубу с горячей водой
Продавал флажки на обочине: полиция с лета ищет глухонемого екатеринбуржца, уехавшего в Калмыкию на заработки
Без крыши и окон: в Екатеринбурге за 18 миллионов продают сгоревший барак
В Екатеринбурге поймали бандита в медицинской маске, который пытался ограбить продуктовый
Свердловская прокуратура наказала чиновников за то, что дети ходят в детский сад пешком по трассе
Невзлюбил: уралец отправился в тюрьму на 10 лет за убийство сына
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 21,3% в 2019 году
За месяц из Екатеринбурга вывезли 366 тысяч тонн снега
Споткнулся и упал на рельсы: на Урале грузовой поезд сбил монтера путей
Двутавровая балка ЕВРАЗ НТМК используется для строительства космического комплекса «Ангара»
Детский омбудсмен разберется в ситуации с женщиной, подозреваемой в стирке новорожденной девочки на Урале
Кольцово выбрал самые пунктуальные авиакомпании прошедшего года
Приставы вернули два миллиона рабочим уральского завода
Приготовьте телескоп или бинокль: екатеринбуржцы увидят на звездном небе Нептун и Венеру
«Вся арена замерла, когда он не смог подняться»: вратарь «Автомобилиста» отделался сильными ушибами
«Уралочка» всухую обыгрывает саратовский «Протон»
Скрывала роды от врачей: стала известна судьба детей женщины, подозреваемой в стирке новорожденной девочки
Прокуратура проверит кондуктора, который высадил ребенка без денег на окраине Екатеринбурга
Екатеринбургский цирк хотят реконструировать за 2,4 миллиарда
На бешеной скорости протаранил машину с двухгодовалым ребенком и сбежал: на Эльмаше произошло жесткое ДТП
Надевайте шапки, шарфы и шубы: екатеринбуржцев ждут ледяные дни
«Ребёнок родился мертвым»: подруги свердловчанки, подозреваемой в стирке новорожденного, рассказали о трагедии
Столбик термометра опустится до -22°: в начале недели в Екатеринбурге похолодает
«Это дезинформация!»: Роспотребназдор опроверг слухи о том, что в Екатеринбурге ссадили пассажирку с короновирусом
Не смогли остановиться: в Екатеринбурге четырех школьниц увезли в полицию за то, что ели мармелад в торговом центре
В Екатеринбурге можно будет услышать скрипку, изготовленную легендарным Антонио Страдивари
Стало известно, сколько потратили на закрытие ледового городка в Екатеринбурге