«Пока дети и муж спали»: На Урале женщина спрятала в стиральную машину только что родившегося ребенка

- Она любящая и заботливая мать! – так характеризуют подруги 31-летнюю Надежду из Талицы. Женщина в одночасье стала главной «знаменитостью» уральской глубинки после сообщений о том, что она постирала в машинке свою новорожденную дочку.

СКРЫЛА РОДЫ ОТ ВРАЧЕЙ

Для Надежды это были уже четвертые роды, у нее есть старший сын и две маленькие дочки. Первый брак распался еще шесть лет назад, а нового за нового избранника женщина вышла замуж лишь в 2017 году. Несмотря на декрет и уход за детьми Надежда без дела не сидела и работала в местной парикмахерской.

Схватки начались у Надежды вечером 23 января, но о приближающихся родах многодетная мать почему-то не сказала ни мужу, ни врачам скорой помощи. Лишь на следующее утро супруг нашел ее без характерного для такого положения живота. К тому моменту появившаяся на свет девочка уже была мертва.

Надежда работает парикмахером. Фото: СОЦСЕТИ

- Муж нашел ее всю в крови. Сама Надя и ее соседи говорят, что ребенок уже родился мертвым. Да и поверить в то, что такой светлый человек расправится с малышкой – невозможно, - добавляют знакомые Надежды.

ЗА УБИЙСТВО – 4 ГОДА

Сейчас женщина находится под охраной в городской больнице, ее состояние оценивается как средней тяжести. Следователи СКР уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного». Если вина Надежды будет доказана в суде, ей будет грозить от 2 до 4 лет лишения свободы.

- По предварительной версии, женщина родила в ванной комнате, пока дети и муж спали. Чтобы спрятать тело она положила труп в стиральную машину, - рассказывает источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

У Надежды уже забрали детей. Сына отдали бывшему мужу, дочек - в детдом. Фото: СОЦСЕТИ

Официальные представители свердловского главка полиции и следственного управления воздерживаются от комментариев. Возможно, это продлиться до тех пор, пока Надежде не будет присвоен статус обвиняемой. Ситуацию уже взял на свой контроль омбудсмен Игорь Мороков.

- Я дал специалистам задание, будем разбираться, изучать. Если то, что написано в СМИ - верно, то это, конечно, преступление. Семья является многодетной. Нужно разобраться, как эту семью вели органы социальной политики, как работали с ней в женской консультации… Нужно уточнять все эти вещи. Будем разбираться, - подчеркнул Игорь Мороков в разговоре с «КП».

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