«Стреляли, целясь в сердце»: в Екатеринбурге спасают раненого щенка по кличке Ленин

В Екатеринбурге волонтеры борются за жизнь щенка, который стал жертвой живодеров. Кто-то расстрелял животное, пытаясь убить. Его нашли на улице с раной на правой лопатке.

- Найден ночью на Коммунистической улице, - сообщают представители Фонда помощи бездомным животным. - Огнестрел. Судя по характеру раны - целились в сердце. Состояние средней тяжести.

Волонтеры назвали щенка кличкой Ленин в честь улицы, на которой он был найден. Врачи отмечают, что у него состояние средней тяжести. В пятницу днем животное отправили на операцию, чтобы изъять инородное тело из раны.

Точный возраст животного не известен. Но волонтеры отмечают, что выглядит собака, как щенок. Фото: instagram.com/helpanimals_ekb/

- Мы не знаем точно, что именно за инородное тело застряло у него в ране, так как не знаем точно из чего в него стреляли - пневматической винтовки или боевого оружия, - отмечает Марина, представитель фонда. - Если выяснится, что это действительно была пуля, о чем будет заключение врача, то мы напишем заявление в полицию.

Также волонтеры сейчас собирают деньги на лечение собаки через реквизиты, указанные в инстаграме фонда.