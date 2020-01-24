2020-01-24T11:10:31+03:00
Происшествия

Уснула за рулем: в Екатеринбурге многодетная мать на BMW сбила девочку и дедушку на велосипеде

На заднем сидении в автолюльке был грудничок, но он не пострадал [ВИДЕО]
Юлия СТАЛИНА
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Женщина возвращалась обратно, после того как отвезла старшего ребенка в школу. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.Женщина возвращалась обратно, после того как отвезла старшего ребенка в школу. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
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Утром, 24 января, в Екатеринбурге автоледи на BMW сбила двух пешеходов, среди которых был ребенок. Авария случилась в Совхозном поселке, на улице Городская. Как сообщили в областной ГИБДД, 9-летняя девочка и 74-летний велосипедист получили травмы и сейчас они находятся в больнице.

- В результате ДТП девочка была госпитализирована с ушибами, ссадинами и СГМ в 9 ДМБ, у мужчины подозрение на перелом правой голени, он госпитализирован 24 ГКБ, - комментируют в пресс-службе ведомства.

В Екатеринбурге автоледи уснула за рулем и сбила ребенка.Видео: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Как оказалось, за рулем дорогой иномарки была 37-летняя женщина, мать четверых детей со стажем вождения 14 лет. Этим утром она отвозила старшего ребенка в школу, на заднем сидении находился еще младенец. В момент аварии, как призналась сама автоледи, она уже ехала обратно, но из-за усталости многодетная мать уснула прямо за рулем.

- По предварительной информации, женщина-водитель при движении по улице Предельная со стороны переулка Лечебный в сторону улицы Полевая проехала перекресток улиц Предельная-Городская на запрещающий сигнал светофора, - добавили в Госавтоинспекции.

Два пешехода попали в больницу с травмами. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Два пешехода попали в больницу с травмами. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Грудничок, который также находился в машине, не пострадал, так как был в автолюльке. Женщина травм не получила.

Сейчас сотрудники полиции разбираются в этом ДТП: опрашивают очевидцев и пострадавших, смотрят видео с камер наблюдения. В скором времени в ГИБДД решат, виновата ли сонная автоледи в этой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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