Уснула за рулем: в Екатеринбурге многодетная мать на BMW сбила девочку и дедушку на велосипеде

Утром, 24 января, в Екатеринбурге автоледи на BMW сбила двух пешеходов, среди которых был ребенок. Авария случилась в Совхозном поселке, на улице Городская. Как сообщили в областной ГИБДД, 9-летняя девочка и 74-летний велосипедист получили травмы и сейчас они находятся в больнице.

- В результате ДТП девочка была госпитализирована с ушибами, ссадинами и СГМ в 9 ДМБ, у мужчины подозрение на перелом правой голени, он госпитализирован 24 ГКБ, - комментируют в пресс-службе ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/756581" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге автоледи уснула за рулем и сбила ребенка.Видео: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Как оказалось, за рулем дорогой иномарки была 37-летняя женщина, мать четверых детей со стажем вождения 14 лет. Этим утром она отвозила старшего ребенка в школу, на заднем сидении находился еще младенец. В момент аварии, как призналась сама автоледи, она уже ехала обратно, но из-за усталости многодетная мать уснула прямо за рулем.

- По предварительной информации, женщина-водитель при движении по улице Предельная со стороны переулка Лечебный в сторону улицы Полевая проехала перекресток улиц Предельная-Городская на запрещающий сигнал светофора, - добавили в Госавтоинспекции.

Два пешехода попали в больницу с травмами. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Грудничок, который также находился в машине, не пострадал, так как был в автолюльке. Женщина травм не получила.

Сейчас сотрудники полиции разбираются в этом ДТП: опрашивают очевидцев и пострадавших, смотрят видео с камер наблюдения. В скором времени в ГИБДД решат, виновата ли сонная автоледи в этой аварии.