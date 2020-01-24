2020-01-24T07:05:18+03:00
Происшествия

«Увезли на реанимации с термическими ожогами»: на Урале в пятиэтажке произошел мощный хлопок газа

Спасатели в срочном порядке эвакуировали из дома 28 человек - включая трех детей
Мария Трапезникова
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В пятиэтажке произошел мощный хлопок газа. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиВ пятиэтажке произошел мощный хлопок газа. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Этим утром в Каменске-Уральском, что в Свердловской области, жителей пятиэтажки на улице Привокзальной разбудил громкий звук. В одной из квартир дома произошел сильный хлопок газа. Спасатели МЧС получили вызов в 5:00, на место выехали девять бригад из 23 человек.

- В результате хлопка была повреждена межквартирная перегородка. Несущие конструкции здания не пострадали, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Проведена эвакуация 28 жильцов подъезда - из них трое детей.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Их всех отправили в пункт временного размещения. Прибывшие на место медики госпитализировали в травматологию ГКБ Каменска-Уральского 34-летнюю женщину. Она получила термические ожоги. Сейчас ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

- Для оценки последствий хлопка из Екатеринбурга направлен диагностический комплекс «Струна», - добавили в МЧС. - Сейчас устанавливается причина происшествия.

Приехавшие на место специалисты компании «ГАЗЭКС» обследовали квартиру, которая стала источником взрыва, и не нашли ничего подозрительного. По их данным, предварительной причиной могла стать сама хозяйка, которая на тот момент была пьяна и неправильно воспользовалась газовым оборудованием.

- Кран у газовой плиты находился в закрытом положении, краники у плиты также закрыты. Визуальным осмотром деформации плиты не обнаружено, - рассказали в пресс-службе. - Причины взрыва устанавливаются. По предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение правил пользования газовым оборудованием. По данным полиции, хозяйка квартиры была пьяна.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Газовики также добавили, что газовая система дома находится в рабочем состоянии. Техническое обслуживание газового оборудования проводилось по графику, в июне 2019 года. В данный момент подъезд временно отключили от газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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