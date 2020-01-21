«Мест хватит всем»: в Екатеринбурге начинают запись первоклашек

В Екатеринбурге заканчивается первый этап записи детей в первые классы. С середины декабря заявления принимали от льготников, а теперь в полночь с 29 января документы могут подавать все остальные. В администрации города утверждают, что мест хватит всем детям.

Прием заявлений ведут по прописке. Первых ждут родителей из Верх-Исетского, Чкаловского, Ленинского районов. 30 января присоединятся жители Железнодорожного, Орджоникидзевского, а 31 января - Кировского и Октябрьского районов.

- Я хочу напомнить, что это только начало приемной компании. Прием документов продлиться до 1 июля. С 1 июля будет вестись прием на свободные места, - заявила Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга.

Всего в школах Екатеринбурга 22 тысячи мест, сейчас остаются свободными 16 тысяч.

Запись открывается 29 января.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГДЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

По-прежнему есть три способа, как подавать заявление. Кто-то выбирает караулить свою очередь в МФЦ, кто-то бесконечно обновляет страницу сайта «Госуслуг». В этом году департамент образования постарался учесть ошибки прошлых лет и сделать всю эту процедуру проще.

- С 29 числа наши учреждения начинают работу в усиленном режиме. Это 10 отделений по городу, открыто 90 окон для приема. Предварительной записью уже смогли воспользоваться порядка 800 человек. К сожалению, мест на предварительную запись уже нет, но есть живая очередь. Под нее отведено большее количество окон. Для удобства на нашем портале через веб-камеры можно посмотреть текущую загруженность отделения. Мы работаем еще выходные дни. Десять отделений открыты в субботу с 10 утра, два отделения на Белинского и Мичурина в воскресенье, - успокаивает директор Центров муниципальных услуг (ЦМУ) Сергей Баранов.

Подавать заявление можно через МФЦ или портал "Госуслуги. а также в самой школе.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для подачи заявлений в электронном виде на портале «Госуслуг» нужно выбрать вкладку записи в образовательное учреждение. Указать серию и номер свидетельства о рождении ребенка, адрес регистрации ребенка по месту жительства, и прикрепите сканированные оригиналы этих документов. Заявителями в данном случае могут выступать родители (законные представители), дети которых зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания в муниципальном образовании. Заявку будут обрабатывать до 3-х рабочих дней. Затем вас пригласят в МФЦ.

- Следите за статусом своего заявления в «Личном кабинете». Когда все документы закружены и все полностью заполнено статус будет «заявление принято к рассмотрению», - пояснил руководитель направления Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров.

Полностью отказаться от вторых смен пока не готовы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ В ОДНОМ КЛАССЕ

В сентябре 2020 года в одну школу смогут пойти братья и сестры, которые прописаны в разных районах. Такой привилегией уже воспользовались 3 600 семей. Среди самых популярных у горожан Екатерина Сибирцева назвала школу № 35 и лицей № 110. Также в департаменте образования пообещали дополнительные места в школах, но не более ста в одном учреждении.

- В прошлом году на 1 февраля у нас было подано около 10 тыс. заявлений. То есть в сравнении с прошлым годом мы уже больше 40% от желающих подать заявление в числе первых уже зачислили. Это хорошо, потому что эта категория родителей является самой озабоченной, - говорит Сибирцева. – Сейчас у нас есть школы, где большая часть мест уже заняты. Все эти школы входят в состав объединенных территорий, в соседних школах места есть.

Повторять опыт прошлого года с переполненными классами не хотят. Напомним, в Академическом есть школа с «Х»-классом. Однако полностью отказаться от вторых смен пока не готовы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего мест: 21 000

Свободных мест в школах Екатеринбурга - 16 946;

Подано - 5 631 заявление;

Зачислено - 4 378 детей.