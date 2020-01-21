Мама школьника, спасшего подъезд от пожара на Химмаше: «Он разбудил всех соседей и потушил огонь»

Был четвертый час ночи. В многоквартирном доме на улице Торговой что на Химмаше, все спали. Все, кроме 15-летнего Дамира и какого-то человека, а может быть и нескольких людей, что находились в подъезде.

- Потом как будто в дверь кто-то ударил, - вспоминает Алина, мать мальчика. – Сын услышал подбежал к двери, посмотрел в глазок, а там полыхает вовсю. Кто-то, кто стоял в подъезде, поджег детскую коляску соседей, живущих сверху. Они почему-то всегда ее ставят возле нашей двери.

Дамир живет с мамой, бабушкой, девятилетним братом и четырехлетней сестрой. И спасение родных он взял на себя, как самый старший мужчина в семье.

- Он вывел младших. Мы с мамой за ними на улицу, - говорит Алина. - Вышли все без курток, без сапог, а на улице зима. Дети дрожат, плачут. Дамир сказал нам зайти в соседний подъезд погреться, а сам побежал за одеждой обратно в квартиру. А в подъезде все в дыму, чернота одна, гарь - дышать невозможно. Я ему кричу: «Остановись, не надо!». Но он очень самостоятельный в свои годы. И любит помогать другим в трудной ситуации. Принес нам одежду и снова обратно в подъезд убежал.

Врачи обследовали Дамира после того, как он надышался дымом, и отпустили домой.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взяв хозяйственное ведро, Дамир набрал в него воды и потушил коляску. После этого он стал стучать в двери соседей на первом этаже, чтобы все проснулись и вышли из дома. Вскоре к месту ЧП прибыли и пожарные.

- Пожарные ему сказали: «Ты слишком долго находился внутри, давай уезжай на «скорой». Она тебя осмотрит», - добавляет Алина. - И нас тоже взяли. Врачи детей проверили, сказали, что все нормально и домой отпустили.

Сейчас дознаватели выясняют причину пожара. Тем временем в МЧС отмечают, что благодаря смелым и решительным действиям Дамира, никто из жильцов дома не пострадал.

- Вопрос о поощрении подростка решается, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Думаем, он будет поощрен, либо грамотой, либо благодарственным письмом. Но возможны и иные варианты.