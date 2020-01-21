Коммунальщики все чаще отказываются платить банкам комиссию за перечисление средств при оплате ЖКХ

СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ

Ситуация, когда при оплате услуг ЖКХ, приходится платить еще и дополнительную банковскую комиссию за перечисление средств, скоро может уйти в прошлое. Во всяком случае, надеяться на это позволяют новости, которые приходят из Государственной Думы. Так, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что до конца февраля в нижнюю палату парламента внесут законопроект об отмене банковской комиссии. Сейчас она составляет от 0.5 до 2%.

- Думаю, этот законопроект очень важен в первую очередь для малообеспеченных семей и одиноких пенсионеров, - отметил Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции. - Люди получают платежку и не понимают: почему они должны отдавать больше? Банк и так имеет иные источники доходов, для него важно, что эти средства просто проходят через него. Ощутимого ущерба банкам запрет на взимание таких комиссий с граждан не нанесет. А вот для людей, которые будут платить ровно ту сумму, которую им прислали, а не ту, что предложил банк, это станет существенной помощью и восстановлением справедливости.

Сейчас законопроект находится на доработке. Как отмечают депутаты Госдумы, одобрение от Центробанка они уже получили. Изменить ситуацию можно двумя способами. Первый из них – это внести правки в Жилищный кодекс и установить запрет на взимание комиссии с платежей по ЖКХ.

– Второй вариант – внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе в закон о банках, о национальной платежной системе, - пояснил Сергей Неверов.

С 1 ЯНВАРЯ КОМИССИЮ ОПЛАЧИВАЮТ ЖИТЕЛИ

Для сравнения, если взять платеж в 6 тысяч рублей, то 0,5-2% комиссии банку за перевод с этой суммы будет составлять от 30 до 120 рублей. С одной стороны это вроде бы немного, с другой – за год накапливается приличная сумма. К тому же, в одной лишь Свердловской области по данным Свердловскстата проживает около 410 тысяч человек с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (данные на 2018 год, - Ред.). И маленькой такую комиссию банку они назвать никак не смогут.

Пока депутаты готовят законопроект, сами представители коммунального рынка уже принимают решение – не оплачивать комиссию за прием платежей банкам. Раньше ряд операторов коммунальных услуг в качестве социальной нагрузки брали эту часть расходов граждан на себя. Однако таких операторов становится все меньше. В январе этого года крупнейший поставщик электроэнергии Свердловской области «ЭнергосбыТ Плюс» отказался платить комиссию банкам. Энергокомпания решила направить эти деньги на развитие собственных касс.

ЖКХ МОЖНО ОПЛАТИТЬ БЕЗ КОМИССИИ

Возникает вопрос, а жильцы то чем провинились? Но ситуация на самом деле не такая однозначная. Зачастую собственники жилья и так оплачивали эту комиссию банкам, после чего банки не забывали взять ее еще и с поставщика услуг.

Собственно самих потребителей, то есть жильцов, в беде тоже никто оставлять не собирается. Вариант «заплатить без комиссии», все еще есть.

Как пояснили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс» оплатить без комиссии можно через сайт компании, мобильное приложение, либо в офисах компании.