«На животе увидела комок размером с яблоко и испугалась»: уральская учительница борется со смертельной болезнью

Жизнь учительницы физкультуры из небольшого уральского города Ирбит изменилась за несколько дней. У молодой мамы, жены никогда не было серьезных проблем со здоровьем. Недавно женщина узнала о смертельном диагнозе и теперь борется за свою жизнь.

ДОЧЕРИ СКАЗАЛА: «ТЕПЕРЬ МАМА БОЛЕЕТ»

Мария учитель физкультуры в обычной средней школе Ирбита, всю жизнь дружит со спортом, увлекается мотоциклами. Воспитывает шестилетнюю дочь. Во время новогодних каникул женщина обнаружила на животе странный нарост и испугалась.

- Последние два года меня немного беспокоили боли в желудке. Но сколько я не делала ФГДС, врачи говорили, что у меня гастрит. Пила таблетки и все проходило, - объясняет Мария. - 8 января я нащупала шар или комок на животе. Он был справа от пупка, размером с яблоко.

Всю жизнь женщина занимается спортом. Фото: предоставлено Марией Моториной

На следующее утро женщина вызвала скорую. Врачи отправили Марию на обследование, где ей поставили страшный диагноз – рак желудка четвертой стадии. Пришлось оставить работу в школе и начать бороться. Дочери сказала, «теперь мама болеет».

ВРАЧИ НЕ ДАЮТ ШАНСОВ

Когда Мария обратилась в больницу, метастазы уже распространились практически по всему телу. Шансов врачи не давали.

- Я не чувствую себя больной. Внизу есть дискомфорт, распирает ребра, потому что живот наполняется жидкость. Я все жизнь занимаюсь спортом, и изменения в организме всегда замечаю, - продолжает собеседница.

Женщина узнала о смертельной болезни пару недель назад. Фото: предоставлено Марией Моториной

Надежда появилась в Израиле. В одной из клиник согласились принять уральскую учительницу. Два миллиона рублей на первое время помогли собрать родственники и друзья. Но этой суммы недостаточно. Онкология требует длительной терапии.

Во вторник Мария улетает в зарубежную клинику, где начнется лечение. Дочка и муж останутся ждать на родине и надеяться на лучшее.

Если вы хотите помочь Марии Моториной, публикуем реквизиты:

Получатель: МОТОРИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА Номер счета: 40817810416540339513 Банк получателя: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК: 046577674 Корр. счет: 30101810500000000674 ИНН: 7707083893 КПП: 665843001 SWIFT-код: SABRRUMM