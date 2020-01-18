«Снести или не снести?»: в Екатеринбурге развернулись строительные баталии за судьбу бывшего военного госпиталя

В Екатеринбурге уже несколько дней идет битва не на жизнь, а насмерть - по крайней мере, на снос (или не снос) конструктивистского здания профтехкомбината Верх-Исетского завода на Нагорной, 12. О том, что его собираются сносить, пару дней назад сообщили общественники - они вступились за здание и попросили признать его памятником архитектуры.

Один из них - Олег Букин, который является председателем общественной организации «Уральский хронотоп». Накануне на своей странице в Facebook он опубликовал приказ о сносе здания. Документ был подписан директором акционерного общества «Прогресс» Тарасом Табаковым - он же является учредителем ООО «Управляющая компания “Тихвин”». А этот дом строила компания «Форум-групп». «Комсомолке» не удалось дозвониться до компании, чтобы получить комментарий по ситуации.

Приказ о сносе здания. Фото: Олег Букин

Вместе с тем, днем ранее Олег Букин вместе с другими общественниками написал заявление в Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, где получил подтверждающие документы о том, что здание на Нагорной назначили объектом, обладающим признаками объектов культурного наследия. Как это поможет делу - станет известно только в понедельник, когда Управление госохраны рассмотрит все документы.

Управление госохраны тоже не осталось в стороне. Фото: Олег Букин

Вместе с тем, застройщик продолжил работы - вчера вечером к бывшему профтехкомбинату стянули краны и начали по краям разрушать постройку.

- Застройщик решил сносить тактически, урывками, откусывая части памятника. Откусил, отбежал...Снес, возможно, небольшой фрагмент, но урон зданию уже нанесен, - рассказал Букин.

Общественники пытаются остановить снос и признать здание памятником архитектурыФото: Алексей БУЛАТОВ

экскаваторы разгребают строительный мусорФото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера вечером, 17 января, около 22:00, снос здания приостановили. Дом так и остался «откусанным» наполовину. А сегодня, 18 января, с самого утра здание продолжили разрушать.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» сообщили, что все документы разрешающие снос, которые были направлены владельцами здания в полицию, предварительно, законны. Сейчас проводится проверка, об итогах которой сообщат чуть позже. В полиции так отметили, что в данный момент на участке ведется не снос, а расчистка территории от мусора. Наряд силовиков приезжал к месту стройки, полицейские встретились с представителям застройщика и запросила документы. После проверки оказалось, что все по закону. После чего наряд уехал.

Охранники никого не пускаютФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вчера вечером мне сказали в полиции, что снос здания запретят до понедельника. Я четко слышал, что таково было распоряжение районного прокурора, - рассказывает «Комсомолке» Олег Букин, который со вчерашнего вечера находится у здания. Вместе с ним на площадке еще около пяти общественников. - Видимо, они там что-то переиграли. Поэтому снос снова разрешили - теперь его остановят только после 18:00.

Рабочие продолжают укреплять заборФото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе Свердловской областной прокуратуры «Комсомолке» рассказали, что пока что, на данный момент, прокурор Верх-Исетского района не давал никаких распоряжений о прекращении сноса дома.

- Нам поступила жалоба от общественников только вчера, поздно вечером. Рассматривать ее будут только в понедельник, - отметили в пресс-службе. - Конечно, мы организуем проверку по этому обращению. Запросим все документы, чтобы понять, кто собственник здания и принималось ли решение о сносе именно собственником.

Здание огородили заборомФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на месте строительных баталий находятся представители застройщика. По словам нашего корреспондента, они сами толком не понимают, что происходит. Рабочие на участке продолжают укреплять забор, расчищать мусор и рушить стену.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/755396" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге сносят конструктивистское здание.Евгений Стоянов

Вместе с тем, проект планировки территории в границах улиц Татищева - Токарей - Долорес Ибаррури - Мельникова, куда попадает и здание на Нагорной, 12, был опубликован на сайте мэрии Екатеринбурга еще осенью. Документы можно было посмотреть с 16 сентября 2019 года.

Общественники пытаются защитить зданиеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Не знаю уже, есть ли смысл что-либо делать сейчас. Просто на будущее учтем, что нужно думать заранее об этом, а не впопыхах, как сейчас, - заключает Букин. - Попытаемся встретиться с госорганами, все обсудить. В этот раз пропустили, поздно сообразили. Больше такого не повторится.

В здании на Нагорной во время Великой Отечественной был развернут эвакогоспиталь №1710 на 1400 коек. Сюда направляли солдат с тяжелыми ранениями в голову и лицо. Госпиталь специализировался на челюстно-лицевой и нейрохирургии. А с середины XX века до 1978 года в здании размещался радиотехникум Попова. С 1980-х здание не ремонтировалось. В последние годы здесь располагался офисный центр.