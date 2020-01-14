2020-01-14T08:13:56+03:00
Общество

Шесть часов музыки нон-стоп: со «Старым Новым Роком» простились больше пяти тысяч екатеринбуржцев

Смотрим, как уходила эпоха
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге прошел последний "Старый Новый Рок"В Екатеринбурге прошел последний "Старый Новый Рок"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 13 января, в Ельцин Центре прошел последний в истории «Старый Новый Рок». Проводить легендарный фестиваль пришло больше пяти тысяч человек, из них 2,5 тысячи поклонников собрались возле главной сцены во время выступления уральской группы «ЧАЙФ». Их концерт стал кульминацией фестиваля.

- Владимир Шахрин и компания сделали сюрприз для зрителей. Помимо собственных песен, они исполнили несколько композиций великих русских рокеров: Майка Науменко, Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя, - рассказали в пресс-службе фестиваля «СНР».

На фестиваль пришли больше пяти тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фестиваль пришли больше пяти тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ

Главная сцена, где выступали "ЧАЙФ", собрала 2,5 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главная сцена, где выступали "ЧАЙФ", собрала 2,5 тысячи человекФото: Алексей БУЛАТОВ

Также организаторы вели прямую трансляцию выступлений в соцсети «ВКонтакте» и на официальном портале фестиваля. Она собрала больше миллиона просмотров.

Фотокорреспондент «Комсомолки» побывал на последнем фестивале и посмотрел, как трогательно горожане прощаются с уходящей эпохой.

Уральские музыканты сделали подарок своим поклонникам - исполнили песни БГ и Цоя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские музыканты сделали подарок своим поклонникам - исполнили песни БГ и ЦояФото: Алексей БУЛАТОВ

Зажигали абсолютно все Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зажигали абсолютно всеФото: Алексей БУЛАТОВ

На фестивале выступило много известных и еще совсем молодых групп Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фестивале выступило много известных и еще совсем молодых группФото: Алексей БУЛАТОВ

Со своей группой выступил даже Горенбург - создатель и идейный вдохновитель фестиваля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со своей группой выступил даже Горенбург - создатель и идейный вдохновитель фестиваляФото: Алексей БУЛАТОВ

В легендой прощались со слезами и обнимашками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В легендой прощались со слезами и обнимашкамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Все подпевали музыкантам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все подпевали музыкантамФото: Алексей БУЛАТОВ

Все зажигали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все зажигалиФото: Алексей БУЛАТОВ

Все обнимались Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все обнималисьФото: Алексей БУЛАТОВ

Все очень много обнимались Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все очень много обнималисьФото: Алексей БУЛАТОВ

А онлайн-трансляция собрала больше миллиона просмотров Фото: Алексей БУЛАТОВ

А онлайн-трансляция собрала больше миллиона просмотровФото: Алексей БУЛАТОВ

Даже Баба Яга пришла посмотреть на музыкантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Даже Баба Яга пришла посмотреть на музыкантовФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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