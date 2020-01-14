Шесть часов музыки нон-стоп: со «Старым Новым Роком» простились больше пяти тысяч екатеринбуржцев

Вчера, 13 января, в Ельцин Центре прошел последний в истории «Старый Новый Рок». Проводить легендарный фестиваль пришло больше пяти тысяч человек, из них 2,5 тысячи поклонников собрались возле главной сцены во время выступления уральской группы «ЧАЙФ». Их концерт стал кульминацией фестиваля.

- Владимир Шахрин и компания сделали сюрприз для зрителей. Помимо собственных песен, они исполнили несколько композиций великих русских рокеров: Майка Науменко, Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя, - рассказали в пресс-службе фестиваля «СНР».

На фестиваль пришли больше пяти тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ

Главная сцена, где выступали "ЧАЙФ", собрала 2,5 тысячи человекФото: Алексей БУЛАТОВ

Также организаторы вели прямую трансляцию выступлений в соцсети «ВКонтакте» и на официальном портале фестиваля. Она собрала больше миллиона просмотров.

Фотокорреспондент «Комсомолки» побывал на последнем фестивале и посмотрел, как трогательно горожане прощаются с уходящей эпохой.

Уральские музыканты сделали подарок своим поклонникам - исполнили песни БГ и ЦояФото: Алексей БУЛАТОВ

Зажигали абсолютно всеФото: Алексей БУЛАТОВ

На фестивале выступило много известных и еще совсем молодых группФото: Алексей БУЛАТОВ

Со своей группой выступил даже Горенбург - создатель и идейный вдохновитель фестиваляФото: Алексей БУЛАТОВ

В легендой прощались со слезами и обнимашкамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Все подпевали музыкантамФото: Алексей БУЛАТОВ

Все зажигалиФото: Алексей БУЛАТОВ

Все обнималисьФото: Алексей БУЛАТОВ

Все очень много обнималисьФото: Алексей БУЛАТОВ

А онлайн-трансляция собрала больше миллиона просмотровФото: Алексей БУЛАТОВ