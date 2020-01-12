2020-01-12T19:51:14+03:00
Происшествия

Двойное ДТП у железнодорожного вокзала Екатеринбурга: «Киа» столкнулась сначала с «Рено», а затем с «Ауди»

Водителя увезли в больницу, движение трамваев по улице Челюскинцев было временно остановлено
Данил СВЕЧКОВОлег ГАЛИМОВ
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Авария произошла, когда водитель «Киа» попытался развернуться через трамвайные пути.Авария произошла, когда водитель «Киа» попытался развернуться через трамвайные пути.Фото: Олег ГАЛИМОВ
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В центре Екатеринбурга в воскресенье вечером произошла авария. На улице Челюскинцев рядом с домом под номером 90 водитель «Киа Спортейдж», двигавшийся в сторону железнодорожного вокзала, решил развернуться из правого ряда через трамвайные пути.

- В этот момент в него врезался «Рено Дастер», который ехал в левом ряду, - сообщает очевидец. - От удара «Киа» вылетела на встречку и врезалась там в «Ауди».

После ДТП водителя «Киа Спортейдж» увезли в больницу на «скорой». Его состояние уточняется. Из-за аварии было временно остановлено движение трамвая по улице Челюскинцев.

Авария произошла в воскресенье вечером. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Авария произошла в воскресенье вечером.Фото: Олег ГАЛИМОВ

ДТП случилось у трамвайных путей. Фото: Олег ГАЛИМОВ

ДТП случилось у трамвайных путей.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Машины при столкновении серьезно пострадали. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Машины при столкновении серьезно пострадали.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Помощь медиков понадобилась водителю «Киа». Фото: Олег ГАЛИМОВ

Помощь медиков понадобилась водителю «Киа».Фото: Олег ГАЛИМОВ

Авария произошла рядом с железнодорожным вокзалом. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Авария произошла рядом с железнодорожным вокзалом.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Из-за ДТП временно было остановлено движение трамваев по улице Челюскинцев. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Из-за ДТП временно было остановлено движение трамваев по улице Челюскинцев.Фото: Олег ГАЛИМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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