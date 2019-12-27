Скончался на глазах жены: отец убитой на Уралмаше школьницы не смог пережить смерть дочки

В Екатеринбурге скончался отец убитой на Уралмаше 15-летней Екатерины Минаевой (имя ребенка изменено – прим.ред.). Мужчина не смог пережить смерть дочери и скончался от инфаркта.

- В последнее время он только и делал, что вспоминал, как ругал Катю за плохие оценки. Он много пил и 23 декабря сердце не выдержало, умер в квартире. Мы его уже похоронили рядом с Катей, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама убитой.

Школьница стала жертвой внезапной драки, когда вместе с друзьями вышла из вечерней школы. В ходе потасовки девочку ударили заточкой, но обращаться к врачам она не захотела. Той же ночью ей стало плохо, и родители вызвали ей скорую. В больнице Катя успела рассказать родным о случившемся, но спасти ей жизнь не удалось.

Адвокат обвиняемого уверен, что статью переквалифицируют. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Предполагаемый убийца был пойман на следующий день, им оказался несовершеннолетний студент местного техникума. Парня задержали на занятиях, а через два дня суд отправил его в СИЗО.

Парню предъявили обвинение по статье «Убийство», по которой ему грозит до 15 лет колонии.