Выкладывала интимные фотографии и обожала футбол: все, что известно об убитой на Уралмаше школьнице

В Екатеринбурге сыщики уголовного розыска и следователи СКР ищут несовершеннолетних, после драки с которыми погибла 16-летняя Екатерина Минаева (имя изменено – прим.ред.). Потасовка произошла 5 ноября, после уроков в вечерней школе № 224 на Уралмаше. По словам друзей, Катя была в компании двух одноклассников – Михаила и Максима. Имена тех, с кем они дрались неизвестны.

Согласно кадрам с места преступления речь идет о девушке с красными волосами и парне в шапке «Лыжня России».

Этих людей разыскивает полиция и следователи СКР. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В настоящее время следователями СКР устанавливаются все обстоятельства данного конфликта, а также его участники со стороны, противоположной той, в которой пострадала девушка, - отмечают следователи. - Кроме того, следствием устанавливаются личности двух участников конфликта — молодого человека в вязаной шапке с надписью «Лыжня России» и девушки с волосами малинового цвета.

Знакомые погибшей недоумевают от новостей. Катя всегда казалась им тихой и спокойной девочкой, которая бы точно не пошла драться. По данным источника «КП» в силовых структурах, девочку ударили ножом в грудь. Несмотря на ранение она дошла до дома и легла спать, скрыв травму от родителей. Посреди ночи школьница почувствовала себя хуже и попросила маму вызвать «скорую». Катю доставили в больницу, где она скончалась через несколько часов.

Кате было всего 16 лет. Фото: СОЦСЕТИ

- О трагедии нам рассказали учителя. Насколько нам известно, та троица была из другой школы, - рассказывают «Комсомолке» друзья Минаевой. – Парня в бело-синей шапке опознали, его зовут Толя. Отбитый на голову, не раз его ловили на мелких кражах в магазине. А вот девицу с красными волосами не знаем. Надеемся, что этих подонков поймают и посадят.

В социальных сетях убитая была зарегистрирована под вымышленной фамилией. На своей странице «ВКонтакте» она публиковала селфи и интимные фотографии. Также она не скрывала свою любовь к футболу и в частности к ФК «Урал».

На своей странице девочка выкладывала фотографии с засосами и сгущенкой на губах. Фото: СОЦСЕТИ

- Оперуполномоченные отдела полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из ГУ МВД области и следственного комитета предпринимают необходимые меры, чтобы преступление, о котором идет речь не осталось безнаказанным. Сейчас представители МВД отрабатывают различные версии произошедшего ЧП, по одной из них все произошло на почве личных неприязненных отношений. Об итогах работы полиции обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ, - прокомментировал ход расследования пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Всех, кому что-либо известно о личностях указанных юноши и девушки, а также об обстоятельствах произошедшего конфликта, просят звонить по телефонам: 8-953-609-49-55 и 8-950-635-34-30. Конфиденциальность гарантируется.