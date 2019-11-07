Дрались трое на трое: в Екатеринбурге СК ищет молодых людей, избивших несовершеннолетнюю девушку
В Екатеринбурге 5 ноября между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт. Словесная перепалка между компаниями подростков, в каждой из которых было по три человека, закончилось дракой. В результате одной из девушек нанесли серьезные травмы.
- 5 ноября 2019 года, в период с 22.15 до 22.20 часов, у торца дома по улице Машиностроителей, 20 в Екатеринбурге между двумя группами молодых людей (численностью по три человека каждая) произошёл конфликт, в результате которого тяжкое телесное повреждение получила несовершеннолетняя девушка, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Следователи просят всех, кто узнал этих людей, обратиться к ним. Фото: СУ СКР по Свердловской области
Сейчас следователями пытаются выяснить обстоятельства произошедшего, а также найти всех людей, принимавших в нем участие.
У разыскиваемой девушки волосы малинового цвета. Фото: СУ СКР по Свердловской области
- Следствие обращается ко всем гражданам, которые проходили (либо проезжали на автомобиле) мимо указанного места в указанное время, с просьбой сообщить любую известную информацию об обстоятельствах произошедшего, - просят в СКР.
Особенно следователей интересуют два человека, изображенные на фото — парень в вязаной шапке с надписью «Лыжня России» и девушки с волосами малинового цвета.
Следователи просят всех, кто узнал этих молодых людей или знает об обстоятельствах конфликта, обратиться по телефонам: 8-953-609-49-55 и 8-950-635-34-30. Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU