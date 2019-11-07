2019-11-07T16:17:43+03:00
Происшествия

Скрывала ранение от родителей: избитая на Уралмаше школьница скончалась в больнице

Девушку ударили ножом в грудь, но она скрывала ранение от родителей
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Следователи ищут девушку с красными волосами и парня в шапке "Лыжня России". Фото: СУ СКР по Свердловской областиСледователи ищут девушку с красными волосами и парня в шапке "Лыжня России". Фото: СУ СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

Стали известны подробности массовой драки на Уралмаше, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девушка. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ей оказалась ученица местной вечерней школы № 224. От полученных ранений девушка скончалась в больнице.

Эта девушка также участвовала в драке. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Эта девушка также участвовала в драке. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Предварительно установлено, что девочку ударили ножом в грудь. Она самостоятельно дошла до дома, но тщательно скрывала ранение от родителей. Лишь через несколько часов они заметили рану и вызвали «скорую». Полицейские опрашивали школьницу, когда она еще была в сознании. Девочка не рассказала с кем был конфликт, как и о его причинах, - говорит инсайдер.

Драка произошла по адресу Машиностроителей, 20 (рядом со школой, в которой училась погибшая). Директор школы № 224 отказалась комментировать ситуацию.

Следователи СКР просят всех, кто стал возможным очевидцем событий, проходил или проезжал на автомобиле мимо указанного места, сообщить любую известную информацию по телефонам +7 953 609 49 55 и +7 950 635 34 30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге сделают дополнительное освещение в 15 парках
ОАО «РЖД» открыло региональную инновационную площадку в Екатеринбурге
На официальном портале города открыли электронную выставку, посвященную екатеринбургскому трамваю
Дрались трое на трое: в Екатеринбурге СК ищет молодых людей, избивших несовершеннолетнюю девушку
На Урале вынесли приговор убийце матери четверых детей, тело которой нашли в колодце
Уральца дважды поймали пьяным за рулем и отправили на год в тюрьму
Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде еще на день
Клиенты «МегаФона» могут поселить колл-центр в смартфон
На подъезде к Екатеринбургу поставили два новых моста-пешеходника
Интернет-шопоголики ликуют: посылки из Китая екатеринбуржцам будут доставлять за 10 дней
Свердловские следователи попросили школьников нарисовать коррупцию: смотрим, что из этого получилось