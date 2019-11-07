Скрывала ранение от родителей: избитая на Уралмаше школьница скончалась в больнице

Стали известны подробности массовой драки на Уралмаше, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девушка. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ей оказалась ученица местной вечерней школы № 224. От полученных ранений девушка скончалась в больнице.

Эта девушка также участвовала в драке. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Предварительно установлено, что девочку ударили ножом в грудь. Она самостоятельно дошла до дома, но тщательно скрывала ранение от родителей. Лишь через несколько часов они заметили рану и вызвали «скорую». Полицейские опрашивали школьницу, когда она еще была в сознании. Девочка не рассказала с кем был конфликт, как и о его причинах, - говорит инсайдер.

Драка произошла по адресу Машиностроителей, 20 (рядом со школой, в которой училась погибшая). Директор школы № 224 отказалась комментировать ситуацию.

Следователи СКР просят всех, кто стал возможным очевидцем событий, проходил или проезжал на автомобиле мимо указанного места, сообщить любую известную информацию по телефонам +7 953 609 49 55 и +7 950 635 34 30.