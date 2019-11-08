Убийцей 15-летней девочки на Уралмаше оказался студент местного колледжа

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-08T11:59:04+03:00

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Сыщики уголовного розыска задержали убийцу 15-летней Кати Минаевой (имя изменено – прим.ред). Им оказался 16-летний студент местного колледжа. Следователи СКР возбудили дело по статье «Убийство», санкции которой предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

- Вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, 20 в Екатеринбурге между двумя группами молодых людей (численностью по три человека каждая) произошёл конфликт, в результате которого тяжкое телесное повреждение получила 15-летняя девушка, которая от полученного ранения в последующем скончалась.

На первоначальном этапе установить всех участников данного инцидента не представилось возможным. Произошедший конфликт носил спонтанный характер, его участники (с каждой из сторон) ранее не были знакомы друг с другом, а после того, как состояние здоровья пострадавшей девушки ухудшилось, молодые люди из числа оппонентов её компании скрылись с места происшествия.

Вместе с тем, в распоряжении следствия СКР оказалась видеозапись с камеры наблюдения, на которой были запечатлены двое из скрывшихся участников конфликта.

Благодаря активной помощи представителей СМИ и общественности, было установлено местонахождение 16-летнего юноши, подозреваемого в нанесении девушке телесного повреждения, от которого наступила её смерть. В настоящее время молодой человек задержан и даёт признательные показания, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

- Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП №15 УМВД по г. Екатеринбургу в колледже по месту его учёбы в Орджоникидзевском районе, во время занятий. Орудие преступления — колюще-режущий предмет, - которое он унёс с собой с места ЧП, представители МВД и СК обнаружили и изъяли по месту жительства несовершеннолетнего. Вещдок направлен на экспертизу. Преступление удалось раскрыть по горячим следам, в том числе и благодаря неравнодушным жителям района. Сыщики угрозыска и следователи СК полностью восстановили хронологию того рокового вечера. На данный момент есть основания утверждать, что учащаяся погибла в результате личных неприязненных отношений на почве неосторожно высказанной фразы, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU