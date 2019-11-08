«Спонтанный конфликт»: сыщики задержали парня, после драки с которым погибла 15-летняя школьница

Сыщики уголовного розыска задержали парня, после драки с которым погибла 15-летняя Екатерина Минаева (имя ребенка изменено – прим.ред.). Девочка пришла после уроков домой и легла спасть. Но ночью ей стало плохо. Родители вызвали "скорую". Врачи обнаружили у подростка рану, похожую на ножевое. Девочка умерла в больнице так и не рассказав, что с ней произошло.

Позднее, со слов одноклассников, выяснилось, что в школе произошла драка. Причем, все одноклассники Кати настаивают на том, что Минаева была тихой и спокойной и уж никак не задирой.

Подростков, которые напали на Катю задержали.

- Парня поймали, девушку еще ищут. Имена их я говорить не буду, узнавайте сами, - рассказала "КП" сестра погибшей девушки.

Следователи публиковали фотографию этого парня, но убийцей оказался не он. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователи возбудили дело по статье «Убийство», санкции которой предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

- Вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, 20 в Екатеринбурге между двумя группами молодых людей (численностью по три человека каждая) произошёл конфликт, в результате которого тяжкое телесное повреждение получила 15-летняя девушка, которая от полученного ранения в последующем скончалась.

- Вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, 20 в Екатеринбурге между двумя группами молодых людей (численностью по три человека каждая) произошёл конфликт, в результате которого тяжкое телесное повреждение получила 15-летняя девушка, которая от полученного ранения в последующем скончалась, - говорят в СУ СКР по Свердловской области.

По словам силовиков участники драки были незнакомы. Все произошло спонтанно.

- В распоряжении следствия СКР оказалась видеозапись с камеры наблюдения, на которой были запечатлены двое из скрывшихся участников конфликта, - добавляют в следственном комитете. - В итоге было установлено местонахождение 16-летнего юноши, подозреваемого в нанесении девушке телесного повреждения.Сейчас молодой человек задержан и даёт признательные показания.

Кате было всего 15 лет. Фото: СОЦСЕТИ

- Подозреваемого задержали в колледже по месту его учёбы в Орджоникидзевском районе, во время занятий. Орудие преступления — колюще-режущий предмет, - которое он унёс с собой с места ЧП, представители МВД и СК обнаружили и изъяли по месту жительства несовершеннолетнего, - рассказывает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас нож направлен на экспертизу. Тем временем сыщикам удалось полностью восстановить картину того рокового вечера.

- Есть основания утверждать, что учащаяся погибла в результате личных неприязненных отношений на почве неосторожно высказанной фразы, - подытожил Валерий Горелых.