2019-12-29T18:03:24+03:00
Происшествия

Помог вертолет: поисковая операция на севере Свердловской области завершена

На базу доставлены и пропавшие туристы, и волонтеры, которые их искали
Лев ИСТОМИН
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Волонтеров помог обнаружить вертолет. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиВолонтеров помог обнаружить вертолет. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Около 18 часов 29 декабря официально завершена поисковая операция на севере Свердловской области, где накануне пропали два туриста. Мужчины отправились кататься на снегоходах с базы «Звезда» в сторону плато «Кваркуш» в Пермском крае, а ближе к вечеру субботы перестали выходить на связь.

Один из волонтеров сообщил изданию, что все участники спецоперации имеют многолетний опыт вождения снегоходов. Также они много раз выезжали в леса. В этом случае могла подвести техника.

Спасательная операция. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасательная операция. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Около полуночи 11 спасателей отправились на автомобиле повышенной проходимости УАЗ и двух снегоходах на поиски туристов. По данным «КП-Екатеринбург» в спецоперации были задействованы два автомобиля «УАЗ» и два бурана. Утром к поисковой операции присоединились шесть волонтеров.

Туристы могли застрять в снегу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туристы могли застрять в снегуФото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу из Екатеринбурга на поиски вылетел вертолет Ми-8, на борту которого находились пять спасателей регионального МЧС. Днем туристы и один из волонтеров вернулись на базу «Звезда», остальные не могли добраться до базы, так как у них сломались снегоходы. К вечеру с помощью вертолета на базу доставили остальных участников спасательной операции. Состояние туристов оценивается как удовлетворительное.

Туристов также искали на снегоходах. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Туристов также искали на снегоходах. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Волонтеры, участвовавшие в поисках, просили о помощи из-за поломки снегоходов. Они были обнаружены экипажем вертолета Ми-8 МЧС России. От помощи спасателей, спустившихся к ним с помощью спускового устройства, они отказались и самостоятельно возвращаются на базу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели из Екатеринбурга. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели из Екатеринбурга. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Таким образом, в поисковой операции приняли участие 11 спасателей. Вертолет в настоящее время возвращается в Екатеринбург.

Комментарий МЧС по итогам спасательной операции на Урале.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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