Пропавших на севере Урала туристов нашли

В Свердловской области нашли пропавших на севере региона двух туристов, которые 28 декабря уехали кататься на снегоходах, а после перестали выходить на связь. На поиски пропавших отправился поисковый отряд из Карпинска, а также пять спасателей из Екатеринбурга, которые вылетели 29 декабря на вертолете Ми-8 из Екатеринбурга.

Туристов нашли около 16 часов в воскресенье. Их везут на базу «Звезда», откуда они выехали вчера. Они живы. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник.

На поиски туристов из Екатеринбурга 29 декабря вылетел вертолет Ми-8. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По словам руководителя базы «Лямпа», провалиться в ручей туристы не могли, скорее всего, они застряли в снегу.

База «Звезда» расположена в 110 километрах от Карпинска. Туристы выехали оттуда в сторону плато «Кваркуш» в Пермском крае.