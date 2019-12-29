2019-12-29T14:35:02+03:00
Происшествия

Пропавших на севере Урала туристов нашли

Их везут на базу
Олег ГАЛИМОВ
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Туристы на снегоходах могли застрять в снегу, говорит источник "КП"Туристы на снегоходах могли застрять в снегу, говорит источник "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области нашли пропавших на севере региона двух туристов, которые 28 декабря уехали кататься на снегоходах, а после перестали выходить на связь. На поиски пропавших отправился поисковый отряд из Карпинска, а также пять спасателей из Екатеринбурга, которые вылетели 29 декабря на вертолете Ми-8 из Екатеринбурга.

Туристов нашли около 16 часов в воскресенье. Их везут на базу «Звезда», откуда они выехали вчера. Они живы. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник.

На поиски туристов из Екатеринбурга 29 декабря вылетел вертолет Ми-8. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На поиски туристов из Екатеринбурга 29 декабря вылетел вертолет Ми-8. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По словам руководителя базы «Лямпа», провалиться в ручей туристы не могли, скорее всего, они застряли в снегу.

База «Звезда» расположена в 110 километрах от Карпинска. Туристы выехали оттуда в сторону плато «Кваркуш» в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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