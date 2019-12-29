2019-12-29T13:08:43+03:00
Происшествия

На Урале пропали туристы: на поиски вылетел вертолет со спасателями

Группа не зарегистрировалась в МЧС
Лев ИСТОМИН
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На поиски двух туристов вылетел вертолет Ми-8 со спасателями. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиНа поиски двух туристов вылетел вертолет Ми-8 со спасателями. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Свердловской области 28 декабря пропали двое туристов, которые на снегоходах выехали с туристической базы «Звезда», расположенной в 110 километрах от города Карпинск.

Туристы направились в сторону горного хребта «Кваркуш», расположенного на территории соседнего региона – Пермского края.

На поиски двух туристов вылетел вертолет Ми-8 со спасателями. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На поиски двух туристов вылетел вертолет Ми-8 со спасателями. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сейчас на поиски людей выехали шесть спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда. Также из Екатеринбурга 29 декабря вылетел вертолет Ми-8 МЧС России по Свердловской области. На борту находятся пять спасателей Уральского отрада МЧС.

В поисковом отряде Карпинска "КП-Екатеринбурга" сказали, что сейчас здесь ждут вертолет из Екатеринбурга. Сейчас в окрестностях города минус 17 градусов. Ночью столбики термометра опускались ниже 23 градусов.

Хребет "Кваркуш" расположен в 77 километрах от Карпинска по прямой.

Фото: Wikimapia

Фото: Wikimapia

Напомним, что 19 января 2019 года на севере Свердловской области пропали две туристки Елена Подкорытова и Елена Осипова, которые отстали от своей группы. Девушек нашли через несколько дней. Одна из них не выжила, погибнув от охлаждения, а второй пришлось ампутировать стопы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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