Туристы вернулись на базу, волонтеров ищут: что происходит на севере Свердловской области

В субботу, 28 декабря, двое туристов на снегоходах отправились кататься с базы «Звезда» на севре Свердловской области в сторону плато «Кваркуш» на территории Пермского края.

К вечеру туристы перестали выходить на связь, поэтому сегодня рано утром четверо волонтеров отправились на поиски пропавших. Также к поискам подключились спасатели из поискового отряда Карпинска и шесть специалистов МЧС, которых доставили на север региона из Екатеринбурга на вертолете.

В 16:15 двое туристов и один волонтер вернулись на базу «Звезда». Их состояние оценивается, как удовлетворительное. Сейчас помощь нужна еще четверым волонтерам, которые отправились искать туристов, но у них сломались снегоходы.

Дне на поиски туристов вылетели спасатели. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Они не могут продолжать движение, но находятся на связи. К возможному месту их нахождения выдвинулись спасатели, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального МЧС.

Волонтеры находятся в четырех километрах от места пропажи туристов на четырех снегоходах. Эту информацию подтвердил изданию источник.

- Кое-как вчера добились выезда в 23:50 от МЧС Карпинска. Уехали на двух УАЗах и двух буранах. Говорили, что, сколько могут, доедут на буранах, а дальше – на лыжах, - рассказал источник «КП-Екатеринбург» о ночных поисках туристов.

Как рассказал изданию директор базы «Лямпа», расположенной в этих местах, по всей видимости, туристы застряли в снегу, либо их техника сломалась. Именно это могло стать причиной исчезновения людей.

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