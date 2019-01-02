2020-01-02T09:54:37+03:00
Общество

Брал Берлин и освобождал Прагу: в Екатеринбурге 95-летний ветеран впервые получил новую квартиру

Леонид Шимов был дважды ранен, а после войны многие годы работал в органах уголовно-исправительной системы
Олег ГАЛИМОВ
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Ветеран награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «Освобождение Праги» и другими наградами. Фото: предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Свердловской областиВетеран награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «Освобождение Праги» и другими наградами. Фото: предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Свердловской области
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Власти Свердловской области подарили новую квартиру 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны Леониду Шимову. Новое жилье расположено на первом этаже новостройки на Широкой Речке.

Фронтовик родился 23 мая 1925 года в деревне Петрово, и уже в начале 43-го был призван в армию и направлен в воинскую часть под Кунгуром. В сентябре 1944 года в звании младшего лейтенанта был отправлен командиром стрелкового взвода на 1-й Украинский фронт 106-й Днепровско-Забайкальской Краснознаменной стрелковой дивизии.

Леонид Шимов после войны. предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Свердловской области

Леонид Шимов после войны. предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Свердловской области

- Участие в боевые действия началось для меня с Польши, с реки Вислы, затем Германия и освобождение Чехословакии. При форсировании реки Нейсе и взятии города Форста я был ранен, а второе ранение получил при взятии Губена. Принимал участие в штурме Берлина и освобождении Праги, - рассказывает Леонид Максимович.

Ветеран награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «Освобождение Праги» и другими наградами.

- Для того, чтобы ошибки прошлого не повторились, - говорит Леонид Максимович. – Мы должны помнить, какое это горе – война. Поэтому важно обращаться к истории и уважать тех, кто сражался за мирную жизнь.

Фронтовик Леонид Шимов.Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

После возвращения на Урал фронтовик долгие годы работал в исправительных колониях, а на пенсию ушел лишь в 1984 году в звании полковника внутренней службы.

- Ветеранская организация ГУФСИН по Свердловской области с большим вниманием относится к своим ветеранам. Что касается участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, то их окружают особой заботой, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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