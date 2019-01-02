Брал Берлин и освобождал Прагу: в Екатеринбурге 95-летний ветеран впервые получил новую квартиру
Власти Свердловской области подарили новую квартиру 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны Леониду Шимову. Новое жилье расположено на первом этаже новостройки на Широкой Речке.
Фронтовик родился 23 мая 1925 года в деревне Петрово, и уже в начале 43-го был призван в армию и направлен в воинскую часть под Кунгуром. В сентябре 1944 года в звании младшего лейтенанта был отправлен командиром стрелкового взвода на 1-й Украинский фронт 106-й Днепровско-Забайкальской Краснознаменной стрелковой дивизии.
Леонид Шимов после войны. предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Свердловской области
- Участие в боевые действия началось для меня с Польши, с реки Вислы, затем Германия и освобождение Чехословакии. При форсировании реки Нейсе и взятии города Форста я был ранен, а второе ранение получил при взятии Губена. Принимал участие в штурме Берлина и освобождении Праги, - рассказывает Леонид Максимович.
Ветеран награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «Освобождение Праги» и другими наградами.
- Для того, чтобы ошибки прошлого не повторились, - говорит Леонид Максимович. – Мы должны помнить, какое это горе – война. Поэтому важно обращаться к истории и уважать тех, кто сражался за мирную жизнь.
Фронтовик Леонид Шимов.Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
После возвращения на Урал фронтовик долгие годы работал в исправительных колониях, а на пенсию ушел лишь в 1984 году в звании полковника внутренней службы.
- Ветеранская организация ГУФСИН по Свердловской области с большим вниманием относится к своим ветеранам. Что касается участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, то их окружают особой заботой, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU