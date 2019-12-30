«Мы не терялись!»: снегоходчик рассказал, как туристов выводили из леса на севере Урала

В воскресенье, 29 декабря, Свердловскую область взбудоражила новость – на севере Урала потерялись туристы, которые отправились с турбазы «Звезда» в сторону плато Кваркуш в Пермском крае на снегоходах. Чуть позже на поиски вылетел вертолет Ми-8 с пятью спасателями на борту. Места здесь глухие, поэтому, когда теряются люди, спасатели реагируют незамедлительно.

В этой ситуации все обошлось, никто не пострадал. Но остались вопросы: как первая группа вышла на базу «Звезда» самостоятельно? И почему «волонтерам», которые, якобы, тоже заблудились в лесу, не потребовалась помощь спасателей с вертолета.

Снегоходчик из второй группы, помогавший «потеряшкам» выйти на базу, рассказал «КП-Екатеринбург», что произошло на самом деле. И почему в этой ситуации можно было обойтись без помощи МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/752462" frameborder="0"></iframe> Райдеры из Нижнего Тагила спасают туристам из Казани на Северном Урале.Видео: предоставлено группой райдеров из Нижнего Тагила

ПОТЕРЯЛИСЬ НЕ МЕСТНЫЕ

По словам райдера (так называют снегоходчики друг друга), 28 декабря на базе «Звезда» отдыхала группа из шести человек из Нижнего Тагила. Они приехали сюда покататься на снегоходах. Там же была и группа из трех человек. Они прибыли из Казани и хуже ориентировались на местности.

- Утром в субботу мы предложили им поехать с нами в те места, где катаемся мы. Но они решили поехать по своему маршруту, который не был им знаком. Откатавшись, мы приехали на базу «Звезда», погрузили технику и отправились домой, - рассказывает участник поисков.

Уже в районе Североуральска группа из Нижнего Тагила получила сообщение, что ребята из Казани сбились с пути. Было принято решение развернуться и идти на помощь.

- Ребята позвонили по спутниковому телефону, попросили о помощи, мы отправились их искать. У нас были их координаты, а также частота их рации. Лес этот – плохо проходимый, пришлось пробираться через бурелом. Вообще, иногда такие ситуации случаются, но это обычно остается незамеченным, потому что у нас большая группа единомышленников, и мы решаем такие вопросы самостоятельно, - рассказывает снегоходчик.

Когда прибыл вертолет, райдеры отказались от помощи. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

ДЕРЖАЛИ РУКУ НА ПУЛЬСЕ, ЧТОБЫ НЕ УСНУТЬ

В горах в ночь на 29 декабря было минус 15 градусов. Всю ночь ребята из Тагила переговаривались по рации с заблудившимися туристами.

- Они построили шалаш, жгли костер, пока мы к ним пробирались. Под утро сказали им, чтобы они заводили технику и шли на указанную точку в навигаторе. Они спускались параллельно нам с горы, вышли в одно место с небольшим интервалом времени, - говорит райдер.

Переговариваться ночью было необходимо для того, чтобы держать руку на пульсе, чтобы райдеры из Казани не уснули. Утром прихватил мороз, и тагильчане стали активно вытаскивать снегоходы из бурелома. Именно из-за бурелома группа задержалась в лесу и пришла на базу позже группы из Казани, в 17 часов 29 декабря.

- Вот мы за первым хребтом, поднимаемся на второй. За ним где-то казанские ребята сидят, - говорят на видео участники группы из Нижнего Тагила. - Первый час ночи, настроение отличное! Звезды на небе - красота!

ВЫРУЧАЕМ ДРУГ ДРУГА САМИ

- Мы не терялись, потому что точно знали, что хотим сделать. Только лес нам был не знаком, поэтому «прилипли» немного, но сами разобрались. Это нормально. Мы сами заехали, сами выехали. По времени наша поездка растянулась немного, может, поэтому речь идет о поиске. Но нам помощь не требовалась. На обратном пути над нами зависла «вертуха», мы им сказали об этом. Кто их вызвал – непонятно, - рассказывает «КП-Екатеринбург» участник событий.

По словам райдера, те, кто увлечен этой темой, точно знают, чем занимаются, и вопросы безопасности здесь в приоритете. У всех участников походов есть спутниковая связь и навигация. При катании строго запрещено употребление алкоголя, а также одиночные катания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/752463" frameborder="0"></iframe> Спасательная операция на Северном Урале.Видео: предоставлено группой райдеров из Нижнего Тагила

- Даже домашние знают, что мы уехали на выручку, что такие ситуации растянуты по времени. Если возникают вопросы – всегда есть спутниковый телефон, - говорит райдер. – Туда, куда залезет горный снегоход, МЧС на своих «Буранах» не проедет. Поэтому приезжают единомышленники и выручают.

Этим же вечером гости из Казани и райдеры из Нижнего Тагила отправились домой. Никто из них не считает этой случай чем-то выходящим из ряда вон. Это, по их словам, стандартная ситуация. И шум, который поднялся в СМИ, совершенно лишний.

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