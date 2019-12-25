Лучшие колледжи Свердловской области

Среднее профессиональное образование с каждым годом становится популярнее высшего. Около 59 % выпускников 9-х классов сейчас предпочитают продолжить обучение в средних профессиональных учебных заведениях, а не в старшей школе. Еще в 2018 году эту тенденцию отметила министр просвещения Ольга Васильева, хотя прослеживается она уже на протяжении нескольких лет.

В старших классах учеников готовят исключительно к сдаче экзаменов и поступлению, не давая никаких прикладных навыков, а высшее образование с каждым годом теряет авторитет. Система образования неповоротлива и отстает от ведущих мировых трендов.

Молодые люди сегодня довольно рано определяются со сферой деятельности, хотят освоить профессию и начать зарабатывать самостоятельно. Обучение в колледже многим подходит именно поэтому: на студентов не давит необходимость сдать ЕГЭ, они быстро входят в размеренный темп обучения семестровым графиком отчетности. Изучение профильных предметов и производственная практика начинаются со второго курса, поэтому уже с 16 лет студенты получают профессиональные навыки и нарабатывают опыт, который для работодателя гораздо важнее, чем диплом.

У колледжей нашего города разная история: одни выпускают студентов не одно столетие и славятся традициями, другие созданы недавно, но имеют нестандартный подход к обучению и совершают прорыв. У каждого учебного заведения своя особенность, и сегодня мы познакомим вас с пятью колледжами города, которые могут по праву называться легендарными.

История коллежей начинается с заводов.

Как зарождались традиции среднего специального образования на Урале

У истоков профессионального образования на Урале стоят арифметические школы при заводах, открытые В. Н. Татищевым. В Екатеринбурге первая такая школа открылась через год после запуска первого завода - в 1724 году. Заводское дело, в отличие от сельского хозяйства, требовало от работников знаний в области математики, физики и химии, поэтому промышленный регион в скором времени стал образовательным центром.

Основы профессиональной подготовки появились в заводских школах почти 100 лет спустя: в 1825 году для обучения начали привлекать специалистов с завода, чтобы учащиеся перенимали не только знания, но и прикладные навыки. Затем открылось Уральское горное училище в Екатеринбурге, преемником которого сегодня является Уральский государственный колледж имени И. И. Ползунова.

В конце XIX века направлений обучения стало гораздо больше, в том числе появилось несколько культурных школ. В 1902 году открылась Екатеринбургская художественно-промышленная школа, традиции которой продолжают Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства и Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра. В 1922 году появилось педагогическое училище, затем подтянулось торговое дело, машиностроение и энергетика.

Сегодня в Екатеринбурге насчитывается 40 средних специальных учебных заведений самых разных профилей. Студенты могут выбрать рабочие, технические специальности, гуманитарные или творческие направления, медицину или педагогику - всего в ссузах Екатеринбурга представлено 756 программ подготовки.

Чем отличаются колледжи в России и за рубежом

Основные различия в системе подачи документов и обучения

Российские колледжи - это учебные заведения, в которых можно получить среднее профессиональное образование. Как правило, в колледж поступают после окончания 9 класса и иногда - после 11 класса. В колледж выпускники поступают по результатам итоговой школьной аттестации (ОГЭ) или проходят вступительные испытания, которые проводит сам колледж. Последнее чаще случается в учебных заведениях творческой направленности.

Первый курс колледжа - это ускоренная программа 10 - 11 классов, которая также содержит базовые знания по всем школьным предметам. Пройдя курс, студенты сдают зачет по итогам семестра или года. Со второго курса уже начинаются профильные предметы по выбранной специальности.

По окончании учебной программы в российском колледже студенты сдают итоговые экзамены, а также защищают дипломный проект. Выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании с указанием названия программы подготовки.

НА ЗАПАДЕ

В колледжи на Западе тоже поступают преимущественно выпускники старшей школы (high school), но так как по закону колледжи обязаны предоставлять возможность обучения любому жителю, то возрастной состав в них более разнообразный.

Поступление в западные колледжи - довольно сложный процесс. Абитуриент направляет в колледж письмо с заявлением о приеме, которое содержит школьные отметки и результаты стандартных экзаменов, резюме (CV), достижения и награды, а также эссе на заданные темы и рекомендации от учителей. Помимо этого многие колледжи проводят очное собеседование.

Колледж от университета на Западе отличает отсутствие программ магистратуры и аспирантуры, а также отсутствие упора на научную деятельность. Как и в колледжах России, они дают студентам прикладные знания по специальности, которые затем могут зачесть как первые два курса в университете. Студент, как правило, поступает не на определенную специальность, а просто в колледж.

Дальше он может сформировать индивидуальную учебную программу из списка предложенных курсов. После выпуска студенты получают диплом колледжа, значимость которого больше зависит от престижности учебного заведения, чем от среднего балла.

WORLDSKILLS - НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НАВЫКОВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

К международному движению молодых профессионалов Россия присоединилась в 2012 году. Ведущие колледжи города сегодня готовят своих студентов по мировым стандартам компетенций - WorldSkills International.

Это международное движение, которое создано, чтобы расширять возможности профессионального роста, внедрять мировые стандарты качества в систему национального образования и формировать экспертное сообщество. Раз в два года среди профессионалов из 80 стран - участниц движения - проходит мировой чемпионат, который призван оценить уровень компетенций и выявить лучших в своем деле. Участвуют специалисты из строительной отрасли, сферы информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. В России есть подразделение WorldSkills Russia, или Союз «Молодые профессионалы», который проводит всероссийские чемпионаты среди студентов колледжей и вузов, а также корпоративные соревнования.

В учебных заведениях, присоединившихся к движению, студенты могут сдать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По результатам тестирования студенты получают Skills-паспорта, в которых четко структурирована информация о профессиональном уровне молодых специалистов. WorldSkills обеспечивает независимую оценку навыков и компетенций, которая может стать альтернативой системе портфолио. В 2019 году в Казани прошел 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».

1354 студента из 63 стран соревновались за звание лучших, в их числе были и представители учебных заведений Екатеринбурга. А участники проекта «50 легендарных брендов Урала» - Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства и Уральский радиотехникум им. А. С. Попова - активно внедряют стандарты WorldSkills в систему обучения и гордятся достижениями своих студентов.

Наши профессии - будущее России

Свердловский областной педагогический колледж помогает каждому студенту развиваться по индивидуальной программе.

Директор Свердловского областного педагогического колледжа Татьяна Сергеевна Симонова.

Свердловский областной педагогический колледж готовит специалистов в области образования на протяжении 97 лет. Миссия колледжа - обеспечить регион квалифицированными кадрами в области образования, культуры, спорта, туризма и декоративно-прикладного искусства. Для выполнения данной миссии очень важно повышать привлекательность педагогических профессий, проводить отбор профессионально ориентированных студентов и создавать образовательную среду для формирования профессиональных компетенций.

Колледж предлагает индивидуальную траекторию профессионального роста и мастерства каждому студенту. Этому способствуют программа «ПрофессиЯ: от дебюта к мастерству», участие в различных профессиональных конкурсах, дополнительных программах и волонтерском движении. Для учеников 8 - 11 классов колледж реализует проект «Педагогический класс», который помогает самоопределению будущих абитуриентов. Для дошкольных образовательных организаций создаются кабинеты конструирования в рамках «Уральской инженерной школы». Такие кабинеты развивают у детей интерес к техническим специальностям и формируют навыки проектной деятельности.

Также на базе колледжа открыты мастерские «Дошкольное воспитание» и «Физическая культура, спорт и фитнес» для совершенствования образовательного процесса и реализации профессиональной переподготовки. В 2019 году Свердловский областной педагогический колледж получил грант в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» на открытие новых специализированных мастерских для прохождения школьниками профессиональных проб, сдачи выпускниками колледжа государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, обучения населения предпенсионного возраста таким профессиональным видам деятельности, как туроператор, воспитатель, инструктор по фитнесу.

За последние три года студенты Свердловского областного педагогического колледжа неоднократно становились победителями регионального чемпионата WorldSkills и вошли в пятерку лучших на национальном этапе соревнований. Стратегическим партнером колледжа является Уральский государственный педагогический университет, где выпускники колледжа продолжают профессиональное образование, обучаясь по ускоренной программе.

Неслучайно во Всероссийском конкурсе «Эффективные практики сетевого взаимодействия с организациями высшего образования» первое место занял совместный проект СОПК и УрГПУ. Свердловский областной педагогический колледж обеспечивает качество профессиональной подготовки будущих специалистов и дает отличный старт для дальнейшей карьеры.

«Будущее - за короткими образовательными программами»

В УКСАП готовят профессионалов мирового уровня за полгода

На базе колледжа создан инновационный Центр опережающей профес

В мастерских ведется образовательная деятельность по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам. Фото: пресс-служба УКСАП

сиональной подготовки Свердловской области. Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства - преемник Екатеринбургской художественно-промышленной школы, открытой в 1902 году.

Это действительно сильная архитектурно-строительная школа, которая выпустила за свою более чем вековую историю около 70 тысяч профессионалов. Сегодня под крылом этого образовательного учреждения разворачивается новый проект, который тоже может стать полноценным брендом - Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области.

Вузы и колледжи выпускают много специалистов, навыки которых быстро теряют актуальность, потому что не заточены под передовые технологии и не соответствуют требованиям сегодняшнего дня, поэтому данный проект необходим современной системе образования. Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области на базе УКСАП - один из 14 первых центров, созданных в России по поручению президента Владимира Путина. Он является структурным подразделением колледжа и располагается в учебном крыле, оборудованном на уровне передовых учебных центров, в том числе и зарубежных.

Аудитории-трансформеры, зона проектной деятельности, компьютерный класс, лекторий, коворкинг и медиазона спроектированы так, чтобы будущие специалисты привыкали работать на современном оборудовании.

В мастерских ведется образовательная деятельность по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам. Фото: пресс-служба УКСАП

Для организации опережающей профессиональной подготовки на базе Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства только в 2019 году организовано 5 новых современных мастерских по направлениям: архитектура, администрирование отеля, web-дизайн и разработка, разработка виртуальной и дополненной реальности и метрология контрольно-измерительных приборов, - рассказал заместитель директора УКСАП по учебно-производственной работе Александр Чернов.

Всего в области открывается 50 новых современных мастерских на базе 38 образовательных учреждений по направлениям: промышленные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, строительство, обслуживание транспорта и логистика, искусство и дизайн, сфера услуг. Каждая из них оснащена по стандартам WorldSkills, что обеспечивает высокий уровень практической подготовки. Мастерские задействованы в образовательном процессе не только по основным программам. Отработку практических навыков могут проводить и слушатели дополнительных программ, например работники предприятий по направлению работодателя.

Используется и формат сетевого взаимодействия с производственными предприятиями, организациями и другими колледжами. Появление сети мастерских и Центра опережающей профессиональной подготовки поддерживает тенденцию на мобильность в подготовке кадров региона.

Программы обучения в центре ориентируются на запросы рынка труда и длятся не более 6 месяцев. Более того, уникальную образовательную программу можно собрать из нескольких модулей - как конструктор, и на выходе получить специалиста-универсала.

УРТК им. А. С. Попова: Учиться сложно, но интересно Колледж работает с увлеченными школьниками, людьми с инвалидностью и предпенсионерами

В УРТК им. А.С. Попова считают, что учиться необходимо в течение всей жизни. Фото: пресс-служба УРТК им. А.С. Попова

Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова - активно развивающееся учреждение по подготовке специалистов среднего звена, как принято говорить в колледже: «Готовим техников, умеющих работать руками и мыслящих как инженеры».

Основными направлениями подготовки в колледже является радиотехника и электроника, информационные системы, компьютерные сети, защита информации, программирование, графический дизайн, экономика и предпринимательство. Специалисты в этих областях востребованы экономикой не только Свердловской области, но и России в целом. Поступить в колледж сегодня легко, но учиться именно в радиоколледже им. Попова очень сложно, потому что уровень требований к специалистам не должен снижаться, а для прохождения инженерной школы требуется усердие и организованность.

Почти 60 % учебного времени занимают лабораторные и практические работы, различные практикумы и практики, поэтому образовательный процесс насыщенный и интересный. Не каждый колледж может похвастать ежегодными победами студентов и выпускников на европейских и мировых чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills, но студенты Уральского радиотехнического колледжа им. А. С. Попова стабильно показывают достойные результаты на международных соревнованиях 4 EuroSkills-2016 - золото по компетенции «Электроника», золотая медаль «Best of Nations» у студента Максима Кадникова;

Юные инженеры создают свои первые приборы под руководством профессионалов. Фото: пресс-служба УРТК им. А.С. Попова

4 WorldSkills Abu Dhabi - 2017 - золото по компетенции «Сетевое и системное администрирование» у выпускника Леонида Шмакова; 4 EuroSkills-2018 - золото по компетенции «Сетевое и системное администрирование» у студента Владислава Тетюшкина; - WorldSkills Kazan - 2019 - золото по компетенции Ciber Security у выпускника прошлого года Дмитрия Титова.

Мы считаем, что учиться необходимо в течение всей жизни, потому что только движение вперед и постоянное развитие делает жизнь удивительно интересной. Поэтому УРТК им. А. С. Попова активно работает и со школьниками. Это не просто агитационные мероприятия, а погружение детей в реальную работу, самостоятельное создание на мастер-классах небольшого, но реального продукта.

Также в лабораториях колледжа можно встретить людей явно не студенческого возраста. Это проект «Навыки мудрых» - тренировки и повышение квалификации для инженеров, преподавателей, мастеров, дополнительное образование для предпенсионеров. Полученные в колледже новые умения помогают повысить уровень конкурентоспособности на рынке труда этих людей.

В колледже открыт Молодежный проектный центр - инклюзивная многофункциональная образовательная площадка с высокотехнологичным токарнофрезерным и компьютерным оборудованием для обучения школьников, студентов, инвалидов всех возрастов от партнеров колледжа - производственной компании УНИМАТИК и инновационного центра «Коперник». Эту площадку создали, чтобы люди с инвалидностью могли не только поддерживать, но и развить в себе трудовые навыки, стать более независимыми и самостоятельными.

В 2020 году Уральский радиоколледж им. А. С. Попова запускает еще один проект - пять специализированных мастерских по информационным технологиям. На реализацию этого проекта колледж получил федеральный грант, поэтому в наступающем году для его студентов откроются новые образовательные возможности.

Свердловский областной медицинский колледж - дважды Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области качества продукции и услуг и внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества

С традициями милосердия в век инноваций!

Директор Свердловского областного медицинского колледжа И. А. Левина.

Пятнадцатитысячный коллектив студентов и преподавателей Свердловского областного медицинского колледжа известен победами в реализации инициатив, новых проектов, реальных продвижений в системе менеджмента качества, социальной ответственности и бережливого производства, взаимодействия с практическим здравоохранением, инновационными подходами к организации образовательного процесса, создании современных инфраструктурных решений, формировании материально-технического и информационно-методического базиса.

Колледж готовит студентов по всем медицинским специальностям, в том числе и по таким редким в России, как Медицинская оптика, Социальная работа, Медицинский массаж для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению. С 2019 года ведется подготовка техников-спасателей (специальность Защита в чрезвычайных ситуациях) и техников (Пожарная безопасность). Стремясь к высоким результатам и совершенной системе постоянного улучшения, колледж при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области участвует в реализации акций #ДоброВСело, #ДоброВГород.

Традиции среднего медицинского образования в Свердловской области заложены в 1877 году. Сегодня колледж является флагманом современного медицинского и фармацевтического образования России. Фото: предоставлено пресс-службой колледжа

Для этих проектов используются современные диагностические и лечебно-профилактические мобильные комплексы на базе КамАЗов, что позволяет студентам реально участвовать в организации доступной медицинской помощи для жителей отдаленных и труднодоступных территорий. Успешный опыт социально-профилактической работы с населением различных категорий позволил волонтерам колледжа стать инициаторами создания Лиги волонтерских отрядов учреждений среднего профессионального образования Свердловской области и Ассоциации волонтерских отрядов города Екатеринбурга.

С 2014 года на базе Свердловского медицинского колледжа реализуется литературно-патриотический проект «Аджимушкай. Подземная цитадель». За несколько лет его существования было издано пять книг, посвященных легендарной обороне, проведены общественные мероприятия, написаны студенческие научно-исследовательские работы, проведена кропотливая работа с архивными документами. Проект «Ради жизни на Земле! Подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны в госпиталях Урала посвящается» направлен на возрождение и демонстрацию традиций милосердия, подвига и самоотверженного служения делу медицинских работников в различные периоды Великой Отечественной войны посредством поэтапного погружения участников и посетителей в работу интерактивной музейной экспозиции-реконструкции как инновационной образовательной и воспитательной технологии.

Ценности здоровья, личностного благополучия - это неизменная составляющая многовековых традиций медицины и милосердия. Именно поэтому коллектив педагогов Свердловского областного медицинского колледжа уделяет много внимания тому, чтобы студенты, которым через несколько лет люди доверят свои жизни, приняли эти ценности как непременные атрибуты профессионализма.

ГБПОУ «СОМК», Екатеринбург, ул. Репина, 2а, (343) 376-35-57. Филиалы и центры медицинского образования колледжа работают в городах Нижний Тагил, Серов, Ирбит, Каменск-Уральский, Алапаевск, Ревда, Асбест, Сухой Лог, Краснотурьинск, Красноуфимск, Новоуральск, Фармацевтический филиал (Екатеринбург). www.somkural.ru

Профессиональное образование в лучших традициях Урала

Екатеринбургский монтажный колледж - одно из старейших учебных заведений Екатеринбурга.

Здание ЕМК в наши дни. Фото: предоставлено руководством учебного заведения

Он был основан в 1929 году как Свердловский строительный техникум, с 1934 года располагается в здании на ул. Декабристов, 83. В 30-е годы техникум выпустил около 800 специалистов, востребованных на стройках первых пятилеток. В начале Великой Отечественной войны старшекурсники во главе с директором А. К. Казаковым добровольцами ушли на фронт.

В здании техникума были размещены редакция газеты «За Родину!» и политотдел 70-й армии. Но занятия в техникуме продолжались по вечерам на базе городских школ, а днем студенты работали на стройках. В период послевоенного восстановления разрушенных городов и заводов профессия строителя-монтажника стала массовой. В 1958 году техникум получает наименование - «монтажный».

Открывается заочное отделение. Набор составляет более 1 000 человек по 11 специальностям. В 70-е - 80-е годы техникум стал одним из ведущих ссузов. Значительный вклад в его развитие внесли такие руководители и преподаватели, как А. Я. Мельников, И. К. Вус-Вонсович, Н. П. Ищенко, В. И. Калашников, А. М. Осанов, П. И. Серков и другие. В настоящее время Екатеринбургский монтажный колледж - это государственное автономное профессиональное образовательное у ч р еж д е н и е , учредителем которого является Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Колледж сохраняет лидерство в регионе по подготовке специалистов строительного комплекса, награжден почетным знаком Союза строителей России «Строительная слава». С 2014 года колледж возглавляет В. Н. Чистяков, под его руководством он на протяжении нескольких лет входит в рейтинг «100 лучших ссузов России».

Сегодня в колледже ведется обучение по программам среднего профессионального образования по наиболее перспективным специальностям строительного профиля и жилищно-коммунального хозяйства, 5 из которых включены в федеральный и региональный топ-листы профессий. Студенты ЕМК регулярно становятся победителями чемпионата рабочих профессий «WorldSkills Russia: молодые профессионалы» на региональном и всероссийском уровнях.

Директор Екатеринбургского монтажного колледжа В. Н. Чистяков и студенты - победители регионального этапа «WorldSkills Russia - 2018». Фото: предоставлено пресс-службой учебного завдеения

В 2018 году колледж одним из первых в Свердловской области прошел профессионально-общественную аккредитацию специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»: по оценкам экспертов Национального объединения строителей, Российского союза строителей, Национального объединения изыскателей и проектировщиков, уровень подготовки специалистов в ЕМК полностью соответствует требованиям российских, иностранных и международных организаций.

В составе Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области на базе ЕМК создана мастерская «Проектные решения для бизнеса». В рамках совершенствования форм государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019 году наряду с защитой дипломных работ 56 студентов получили возможность сдать демонстрационный экзамен по компетенциям «Веб-дизайн и разработка» и «Электромонтаж» на площадках ЕМК, аккредитованных союзом WorldSkills, и успешно его выдержали. Второй год проводится демонстрационный экзамен по специальности «Монтаж промышленного оборудования» в присутствии работодателей. За 90 лет колледж подготовил свыше 27 тысяч специалистов, из них около 1 700 человек получили дипломы с отличием.

Колледж гордится своими выпускниками, многие из которых стали руководителями ведущих предприятий региона, это золотой фонд учебного заведения, пример для новых поколений студентов. На протяжении всей своей истории колледж следует девизу: «Профессиональное образование в лучших традициях Урала».