Поборется с картинами Котта и Местецкого: короткометражка уральских киношников вошла в шорт-лист «Золотого Орла»
Короткометражный фильм уральской команды Red Pepper Film, «Интервью», вошел в шорт-лист национальной кинопремии «Золотой Орел». Ее отметили в наминации «Лучший короткометражный фильм». Она уже взяла награду на «Кинотавре».
Фото: Red Pepper Film
За награду поборются еще две работы: «Мама» Владимира Котта, наиболее известного по кинокартине «Карп отмороженный», и «Одна историческая ошибка» Михаила Местецкого, который свою известной получил благодаря сценарию к «Легенде №17» и «Хорошему мальчику».
Список выложили на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России, которая и проводит премию. Она, в свою очередь, состоится уже 24 января в Москве.
Фото: Red Pepper Film
Фото: Red Pepper Film
- Очень ждем, очень рады. Но уже можно с уверенностью сказать, что 2019 год стал для меня годом фильма «Интервью». Он прокатился по всему миру: от Саппоро до Ванкувера, от Кинотавра до Котбуса, - рассказал на своей странице в Facebook режиссер короткометражки, Иван Соснин. – На некоторые фестивали мы путешествовали вместе с ним, поддерживали и переживали.
«Интервью» рассказывает историю студентки журфака, которая решил взять интервью у писателя. Который, в свою очередь, оказывается ее отцом. Главные роли исполняют Алексей Серебряников, Мария Васильева и Юлия Ауг. Короткометражка входит в альманах «Иваны, помнящие родство».
Фото: Red Pepper Film
Кстати, в этот же альманах вошла короткометражка «Урок экологии», прототипом для которого послужили майские протесты в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге.
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ИСТОЧНИК KP.RU